बंदूक जाम होने की वजह से बची जान? टाइगर श्रॉफ के इस वीडियो ने उठाया सवाल
टाइगर श्रॉफ पर हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले शख्स को फायर करने में मुश्किल आती है।
क्या टाइगर श्रॉफ की जान इसलिए बच पाई, क्योंकि एक हमलावर की बंदूक जाम हो गई थी? टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनमें से एक वीडियो काफी करीब से रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हमलावर ने बहुत करीब से टाइगर श्रॉफ पर फायर किया था, लेकिन एक पल को ट्रिगर दबाने पर गोली नहीं चली। माना जा रहा है कि इसी एक इत्तेफाक की वजह से टाइगर श्रॉफ की जान बच पाई। टाइगर श्रॉफ को कांच के टुकड़े और गनपाउडर की वजह से मामूली चोटें लगी हैं, जबकि उनका ड्राइवर और अन्य एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया।
जाम हो गई हमलावर की बंदूक?
अक्सर फुटबॉल खेलने जाने वाले टाइगर श्रॉफ जब 18 अक्टूबर की शाम फुटबॉल ग्राउंड से अपनी BMW गाड़ी में निकल रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया। गाड़ी कुछ पल को रुकी और ठीक इसी वक्त हाथ में बंदूक थामे 2 हमलावरों ने गाड़ी के काफी नजदीक खड़े होकर फायर खोल दिया। एक ने ड्राइवर पर निशाना साधा तो दूसरा टाइगर श्रॉफ ने टाइगर श्रॉफ के बेहद करीब से फायर झोंका। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शायद फायर करते करते बंदूक जाम हो गई, जिसकी वजह से टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाला शख्स चूक गया।
दूसरी तरफ देखकर किया फायर
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि आगे फायर करते वक्त हमलावर ने ट्रिगर पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और दूसरी तरफ देखा। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को स्लो मोशन में देखने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वाकई टाइगर श्रॉफ किस्मत के धनी थे? वीडियो में बदमाशों को बाइक पर आते और फायरिंग करने के बाद भागते हुए भी दिखाया गया है। चश्मदीदों की मानें तो हमले की जगह के पास इन दोनों की मदद करने के लिए एक तीसरा आदमी भी मौजूद थी। मामले की जांच चल रही है।
खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचे
हालांकि सिर्फ वीडियो फुटेज के आधार पर दावे से नहीं कहा जा सकता कि बंदूक जाम होना ही टाइगर श्रॉफ की जान बचने की वजह रहा होगा। एक अन्य वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जब टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस को गोली लग गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो टाइगर श्रॉफ ने खुद मोर्चा संभाला और गाड़ी ड्राइव करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। यहां से पुलिस ने उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाया। बाद में टाइगर श्रॉफ की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें देखा जा सकता है कि उनके हाथ और सीने पर चोट आई है।
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