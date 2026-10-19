टाइगर श्रॉफ पर हमले की पूरी प्लानिंग, 10 दिन पहले मुंबई आए थे आरोपी; 45 मिनट तक किया इंतजार
टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी करने वाले तीनों आरोपी 10 दिन पहले मुंबई आए थे। हमले से पहले 45 मिनट तक ग्राउंड के बाहर इंतजार करते रहे।
टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने इस वारदात की पूरी साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने अभिनेता की दिनचर्या पर नजर रखी थी। उन्हें पता था कि टाइगर हर रविवार को जुहू फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जाते हैं। हमलावर वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 45 मिनट पहले ही मैदान के बाहर पहुंच गए थे। वे अभिनेता के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे।
आइए, समझते हैं कि 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के दिन कब और क्या-क्या हुआ।
18 अक्टूबर
शाम करीब 5 बजे: टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के लिए जुहू फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे।
शाम करीब 6:15 बजे: तीनों आरोपी करीब 45 मिनट पहले ही मैदान के बाहर पहुंच गए और अभिनेता के बाहर आने का इंतजार करने लगे।
शाम करीब 7 बजे: फुटबॉल खेलने के बाद टाइगर मैदान से बाहर निकले। उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी ली और फिर अपनी कार में बैठ गए।
शाम करीब 7:05 बजे: जैसे ही टाइगर की कार गेट के पास पहुंची, दो हमलावरों ने उस पर सात राउंड फायरिंग की। इसके बाद दोनों एक तीसरे आरोपी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक हमलावर टाइगर श्रॉफ को निशाना बना रहा था, जबकि दूसरे ने उनके ड्राइवर पर गोली चलाई।
शाम करीब 7:10 बजे: फायरिंग के दौरान एक फैन भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया।
शाम करीब 7:30 बजे: टाइगर ने ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाया और खुद कार चलाकर नानावटी अस्पताल पहुंचे।
रात करीब 10 बजे: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी ली।
रात करीब 11:30 बजे: हमले के बाद टाइगर श्रॉफ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
रात करीब 11:40 बजे: मुंबई पुलिस टाइगर श्रॉफ को उनके घर लेकर पहुंची।
19 अक्टूबर
पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी रेलवे कॉलोनी में छिपे हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ा। मुंबई पुलिस को आरोपियों की आखिरी लोकेशन अंधेरी रेलवे स्टेशन पर मिली थी। इसके बाद तीनों मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार होकर फरार हो गए थे। कोटा सिटी पुलिस ने भी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
कहां जहा रहे थे तीनों आरोपी?
सामने आई शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपियों का प्लान ट्रेन के आखिरी स्टॉप जयपुर उतरने का था। वहां से बस पकड़कर दिल्ली और फिर सड़क मार्ग से नेपाल की सीमा पार कर देश से फरार होने की तैयारी थी। हालांकि, पुलिस ने उन्हें कोटा में भी पकड़ लिया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें