टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया अपडेट, इंदौर से पकड़ा गया शूटरों की आर्थिक मदद करने वाला?

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया अपडेट, इंदौर से पकड़ा गया शूटरों की आर्थिक मदद करने वाला?
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है इस शख्स ने शूटरों को आर्थिक मदद पहुंचाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नई जानकारी सामने आई है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है ये वही शख्स है जिसने 18 अक्टूबर को टाइगर पर हुए हमले के लिए शूटरों को आर्थिक और आने-जाने के लिए मदद पहुंचाई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने शख्स को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। इस शख्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी सामने आया है।
टाइगर श्रॉफ केस में एक और संदिग्ध हिरासत में
इस खबर को इंदौर DCP राजेश डंडोतिया ने कन्फर्म किया है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें मुंबई और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीमें शामिल थीं। टाइगर पर हमले हमले में अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। DCP राजेश डंडोतिया ने बताया कि जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है वो सपोर्ट नेट वर्क का हिस्सा था और उसकी ने शूटरों की मदद की। संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है, अगर जरूरत लगी तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। फिलहाल, हमले में इस संदिग्ध का क्या रोल था इस बारे में जांच हो रही है।
शूटरों ने किया था टाइगर के आने का इंतजार
18 अक्टूबर, रविवार को टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई थी। उस समय एक्टर मुंबई के जुहू में स्थति पुष्प पार्क के पास अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावारों ने 45 मिनट तक घटनास्थल की रेकी की और एक्टर के बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही टाइगर अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगे तीन बाइक सवार हमलावरों ने एक्टर की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस घटना में टाइगर के ड्राइवर के हाथ में गोली लग गई। टाइगर, ड्राइवर की सीट पर आए और तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागे। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियोज वायरल हुए थे।
पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए तुरंत 20 टीमें काम पर लगाती थी। गुजरात में जांच के बाद तीनों आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभी तक 11 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस जांच में जुटी है।
सलमान को भी थी धमकी
बता दें, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो सामने आया था। इस ऑडियो के मुताबिक टाइगर पर हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने ऊपर ली थी। खुद को अनिल पंडित बताते हुए टाइगर को पहले दी गई चेतावनी की बात की थी। साथ ही सलमान खान और उनके परिवार को जान से मारने की दी धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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