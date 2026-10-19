एक ने टाइगर श्रॉफ पर फायर झोंकी, दूसरे ने ड्राइवर को मारी गोली; चश्मदीद ने और क्या बताया?
टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि दो लोग गोली चला रहे थे। एक ने टाइगर पर निशाना साधा था और दूसरा ड्राइवर को मार रहा था।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ हुए हादसे का एक और चश्मदीद सामने आया है। दरअसल, रविवार शाम को करीब 7.30 बजे एक्टर जुहू के पुष्पा पार्क से फुटबॉल खेलने के बाद बाहर निकले। तभी बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और टाइगर घायल हो गए। इतना ही नहीं, उनके ड्राइवर और एक फैन को भी गोली लग गई।
चश्मदीद ने क्या बताया?
चश्मदीद राकेश कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "मैं मुंबई में रिक्शा चलाता हूं... मैं शाम करीब 7 बजे अपना रिक्शा निकालने आया था... वहां तीन लोग थे: एक मोटरसाइकिल पर था, जबकि दो लोग बाहर खड़े थे। एक गेट के पास और दूसरा उससे थोड़ा आगे। जब फायरिंग शुरू हुई, तो एक व्यक्ति ने सामने से गोली चलाई। उसके निशाने पर वही सीट थी जिसपर टाइगर श्रॉफ बैठे थे... गेट के पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने भी गोली चलाई, जो ड्राइवर के हाथ में लगी। यह घटना शाम करीब 7:00 बजे हुई...।"
क्या ठीक है टाइगर श्रॉफ?
इस घटना के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, टाइगर श्रॉफ से मिलने उनके घर गए। इसके बाद मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई जिसमें टाइगर की बांह पर बैंडेज लगी नजर आई। वहीं सीने पर बीच में भी पट्टी लगी हुई दिखी।
मुंबई पुलिस और जैकी श्रॉफ का बयान
मुंबई पुलिस ने बताया है कि टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी है और वह सुरक्षित हैं। वहीं जैकी श्रॉफ की टीम ने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है, ‘बेटा सुरक्षित है।’
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली इस गोलीबारी की जिम्मेदारी
हमले के बाद अनिल पंडित का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में उन्होंने कहा, 'मैं अनिल पंडित, लॉरेंस का छोटा भाई। आज जो मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं अनिल पंडित और मेरा बड़ा भाई हरमन संधू लेते हैं। इसको हमने समझाया था लेकिन इसको समझ में नहीं आई। और जो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे से अलग होकर काम करेगा या सलमान खान के साथ मिलकर काम करेगा, उसको हम मार देंगे। ये पहली और आखिरी चेतावनी है। सलमान खान एक बात ध्यान से सुन लें, अगर तुमने मेरे बड़े भाई लॉरेंस से...... तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर देंगे। ये बात माइंड में बिठा लेना। जो तुम ये सोचते हो ना कि तुम सिक्योरिटी में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वो हाल करेंगे की पूरी दुनिया याद रखेगी। और इससे अलग कुछ लोग लॉरेंस के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना, ये फेम लेने के लिए बोल रहे हैं। तुम भी तैयार रहना। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन नंबर सबका आएगा।'
लॉरेंस गैंग ने भी पोस्ट शेयर कर इस हमले पर बात की
अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। पोस्ट में लिखा, ‘हमने इसे समझाया था, इसको समझ नहीं आया। आज हमने इसको सही से समझा दिया है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारी बात नहीं सुनेगा, या सलमान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसी का होगा। पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लॉरेंस गैंग ने ही यह हमला किया है।’
पुलिस ने दर्ज किया मामला
मुंबई पुलिस ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), तथा शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धाराओं 3 और 25 के तहत FIR दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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