टाइगर श्रॉफ नहीं, शूटर्स के टारगेट पर थे आमिर खान; इस वजह से बदला निशाना
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक नया और शॉकिंग अपडेट आया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि टाइगर शूटर्स का पहला टारगेट नहीं थे।
टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को फायरिंग हुई थी। टाइगर पर ऐसे खुल्लेआम हुई फायरिंग से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। पुलिस ने इस केस में कई गिरफ्तारी की है और अब भी इसकी जांच हो रही है। हालांकि अब नई रिपोर्ट जो आ रही है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले इन हमलावरों का टारगेट आमिर खान थे।
आमिर से क्यों बदलकर टाइगर बने टारगेट
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान तक पहुंचने में मुश्किल होने पर संदिग्धों ने अपना निशाना बदल दिया। बताया जाता है कि उन्होंने श्रॉफ को इसलिए चुना क्योंकि उनके मूवमेंट्स की वजह से उन तक पहुंचना आसान था। इन्वेस्टिगेटर्स उन कथित हैंडलर्स की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, जिन्होंने संदिग्धों के भागने के दौरान उन्हें जानकारी मुहैया कराई थी।
आमिर कैसे बचे टारगेट से
रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध लोग कम से कम 3 बार उनके घर के आस-पास आए थे। हालांकि, फिल्म की शूटिंग के चक्कर में आमिर को अक्सर बाहर जाना पड़ता था और कभी-कभी घर पर आमिर लंबे समय तक रहते थे जिसकी वजह से वो लोग एक्टर के करीब पहुंच नहीं पाए।
इसके बाद उनका ध्यान टाइगर श्रॉफ की तरफ चला गया जो ज्यादातर रविवार को फुटबॉल मैच खेलते थे जुहू पार्क में। इसी लोकेशन पर शूटिंग हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आमिर से जुड़ी कथित साजिश को उन धमकियों से लिंक किया जा रहा है जो उन्हें जुलाई में मिली थीं और माना जा रहा है कि ये धमकियां लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से थीं।
एन्क्रिप्टेड 'वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का किया इस्तेमाल
इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पेक्ट है कि तीनों कथित हमलावरों को पुलिस कार्रवाई के बारे में रियल-टाइम जानकारी उनके हैंडलर्स से मिली थी, जिन्होंने इसके लिए एन्क्रिप्टेड 'वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल' (VoIP) मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया था।
टाइगर का फेक स्टेटमेंट हुआ था वायरल
बता दें कि हाल ही में एक स्टेटमेंट वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि टाइगर ने कहा कि मैं काफी हैरान हूं। मैं फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कौन ऐसे मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जब टाइगर के स्पोकपर्सन से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये सब गलत है। टाइगर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
टाइगर की टीम ने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने फैंस को एआई वीडियोज से दूर रहने को कहा। वह बोले, हम ये क्लीयर करना चाहते हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना ही एक्टर ने स्टेटमेंट जारी किया है, ना ही कोई वीडियो।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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