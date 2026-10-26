Tiger Shroff Case: 'पहलवान, इंजीनियर, गन सप्लायर..', टाइगर श्रॉफ मामले में धरा गया प्रांजल
टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वालों को इस शख्स ने सप्लाई किए थे हथियार। पंडित के इशारों पर करता था काम। मौजूद है पुराना क्राइम रिकॉर्ड।
टाइगर श्रॉफ मामले में मुंबई पुलिस उस आदमी को तलाश रही थी जिसने हमलावरों को बंदूकें सप्लाई कीं। पुलिस को जब इंदौर के एक हॉस्पिटल के बारे में टिप-ऑफ मिला, तो वहां से उन्होंने 22 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया। प्रांजल ठाकरन नाम का यह लड़का अपने भाई को देखने इंदौर पहुंचा था। प्रांजल का भाई पैरालाइज्ड हैं और हॉस्पिटल में हैं। यहीं पर मुंबई पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि प्रांजल अनिल पांडे के सीधे संपर्क में था और पंडित के कहने पर शूटर्स को हथियार सप्लाई करता था।
पहलवान भी और इंजीनियर भी
पुलिस पूछताछ में 22 साल के इस लड़के ने बताया कि वह एक पहलवान है और उसके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। एक टिप मिलने के बाद गिरफ्तार हुए प्रांजल को क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने रविवार को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने बताया, "उसका (प्रांजल का) भाई लकवा से पीड़ित है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमने एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। भाई के केयरटेकर को बताया गया है कि प्रांजल को गिरफ्तार कर लिया गया है।"
ठाकरन का मौजूद है क्राइम रिकॉर्ड
ठाकरन हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। इससे पहले अन्य कई आरोपियों को भी पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसका प्रांजल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वह बेल पर बाहर है। पुलिस ने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि जब वह पंडित के लिए नौकरी कर रहा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपी पहले भी पानीपत में एक फायरिंग केस में शामिल रहे हैं।" शर्त एक ही हुआ करती थी कि यह ऑर्डर पंडित की तरफ से आया होना चाहिए था। पुलिस ने ठाकरन और कथित शूटरों में से एक रेहान अंसारी उर्फ सुक्खा का भी जिक्र किया।
किन Apps के जरिए होती थी बातचीत?
मालूम हो कि टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को 3 बाइक सवारों ने हमला किया था। टाइगर श्रॉफ उस वक्त फुटबॉल खेलकर अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, जब उन पर फायर खोल दिया गया। अब ठाकरन की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पुलिस ने बताया, "वह पंडित के साथ टच में था और उसके ही निर्देशों पर आरोपियों को असलहा सप्लाई करता था।" पुलिस ने बताया, “हम इस बारे में जांच करना चाहते हैं कि वो बातचीत के लिए किन एप्लिकेशन्स का इस्तेमाल कर रहे थे।”
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