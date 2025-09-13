Tiger Shroff Brings Back His Flying Jatt Avatar For Few Special Friends कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए फ्लाइंग जट बने टाइगर, बोले- 6 साल बाद कॉस्ट्यूम को पहन रहा हूं और..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTiger Shroff Brings Back His Flying Jatt Avatar For Few Special Friends

कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए फ्लाइंग जट बने टाइगर, बोले- 6 साल बाद कॉस्ट्यूम को पहन रहा हूं और...

टाइगर श्रॉफ 6 साल बाद फ्लाइंग जट बने हैं और इस बार उनके पीछे एक स्पेशल वजह है। इस वीडियो को देखकर ना सिर्फ सेलेब्स बल्कि फैंस भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:37 PM
share Share
Follow Us on
कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए फ्लाइंग जट बने टाइगर, बोले- 6 साल बाद कॉस्ट्यूम को पहन रहा हूं और...

टाइगर श्रॉफ को बच्चे काफी पसंद करते हैं और वह भी बच्चों को हमेशा खुश करते हैं। अब टाइगर कुछ बच्चों के लिए सुपरहीरो बने हैं वो भी अपने पॉपुलर किरदार फ्लाइंग जट। टाइगर ने फ्लाइंग जट के लुक में अपना वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह बोलते हैं कि मैं यह कॉस्ट्यूम 6 साल बाद पहन रहा हूं और कुछ रियल सुपरहीरो से मिलने के लिए।

क्या किया टाइगर ने

इसके बाद दिखता है कि टाइगर, कुछ बच्चों से मिलते हैं। बच्चे उनसे मिलकर काफी खुश होते हैं और उन्हें हग करते हैं। इसके बाद टाइगर ग्राउंड पर लेट जाते हैं और बच्चे उन्हें पीछे से हग कर लेते हैं। सभी उनके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। इस वीडियो को शेयर कर टाइगर ने लिखा, एक बार फिर तैयार हो गया हूं कुछ स्पेशल बच्चों के लिए। हैप्पी रोज डे।

दरअसल, नेशनल रोज कैंसर डे के मौके पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल इवेंट रखा जिसमें उन्होंने टाइगर को बुलाया।

लोगों के रिएक्शन

इस वीडियो पर टाइगर की सभी तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा कि आपका दिल तो सोने का है। एक ने लिखा कि हमेशा जरूरत पड़ने पर फ्लाइंग जट आता है। एक ने लिखा कि भाई इन सबसे आपको दुआ मिलेगी और अच्छा है ऐसा करना।

वहीं रेमो डिसूजा ने लिखा, 'यह कितना खूबसूरत है, इन छोटे बच्चों के लिए हम फिल्म बनाते हैं और देखो आपको कितना प्यार मिल रहा है'। वहीं भूमि पे़नेकर ने लिखा कि यह कितना स्वीट है।'

Tiger Shroff

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।