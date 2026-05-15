कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, 7.6 है IMDb रेटिंग
कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन वायरल तस्वीरों और वीडियोज के बीच लोग ऐश्वर्या राय को इस साल बहुत मिस कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐश्वर्या ने अपना कान डेब्यू कब किया था?
कान फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के दौरान भारत में हर साल लोगों को ऐश्वर्या राय के लुक का इंतजार रहता है। पर इस साल ऐश्वर्या राय अभी तक कान फिल्म फेस्टिवल की रेड कार्पेट पर नजर नहीं आई हैं। लोग उन्हें मिस भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय की चर्चा है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि ऐश्वर्या राय ने पहली बार कान में कब हिस्सा लिया था। साल था 2002, इसी साल ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान के साथ कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था।
शाहरुख की इस फिल्म का कान फेस्टिवल में हुआ था प्रीमियर
कान फिल्म फेस्टिवल में दुनियाभर की कई आर्ट फिल्मों का प्रीमियर किया जाता है। लेकिन साल 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म का प्रीमियर हुआ जो आर्ट फिल्म नहीं थी। इस फिल्म का नाम है ‘देवदास’। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था।
साल 2002 में ऐश्वर्या ने किया था कान फेस्टिवल डेब्यू
देवदास में शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय नजर आई थीं। देवदास का प्रीमियर 23 मई, 2002 को कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फिल्म के प्रीमियर के लिए ऐश्वर्या राय, संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हाल ही में फेमिना इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की 2002, कान फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें शेयर कीं।
पीले रंग की साड़ी में छा गईं थी ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या राय ने पीले रंग की साड़ी में अपना कान डेब्यू किया था। पीली साड़ी के साथ ऐश्वर्या राय ने एक भारी गले का सेट और इयररिंग्स पहने थे। इसी के साथ ऐश्वर्या राय ने बिंदी के साथ अपने लुक को पूरा किया था। वहीं, शाहरुख खान ने काले रंग का थ्री पीस सूट पहना था और गले में थी बो टाई। ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान के साथ संजय लीला भंसाली भी रेड कार्पेट पर नजर आए थे। फिल्म में माधुरी दीक्षित भी नजर आई थीं, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल में माधुरी दीक्षित नहीं पहुंची थीं।
भारत में कब रिलीज हुई थी ‘देवदास’?
अब बात करते हैं फिल्म देवदास की। देवदास 12 जुलाई, 2002 को भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को शाहरुख खान के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। शाहरुख खान की ये फिल्म एक ट्रैजिक रोमांटिक ड्रामा थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। शाहरुख खान ने फिल्म में देवदास मुखर्जी का किरदार निभाया था। ऐश्वर्या राय ने पारू और माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।