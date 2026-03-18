गोविंदा-सनी देओल की फिल्मों का ये विलेन है उस्ताद आमिर खान का बेटा, टीवी सीरियल में आ रहे हैं नजर
इंदौर घराने की शुरुआत करने वाले और भारतीय क्लासिकल सिंगिंग की नई पहचान दिलाने वाले उस्ताद आमिर खान के बेटे को जानते हैं आप? गोविंदा, सनी देओल की फिल्मों में एक्टर ने किया विलेन का रोल। आज सीरियल में कर रहे हैं काम।
इंदौर घराने की शुरुआत करने वाले उस्ताद आमिर खान हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, गायन के लिए याद किए जाते हैं। आमिर खान साहब वहीं हैं जिन्होंने अपने म्यूजिकल करियर का बड़ा हिस्सा तराना की रिसर्च में लगा दिया। अपने दौर में पॉपुलैरिटी के पीक पर पहुंचने वाले उस्ताद आमिर खान के परिवार के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आमिर खान के बेटे हैं जो फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे। कई फिल्मों और टीवी शोज में अपने नेगेटिव रोल के लिए पहचाने जाते हैं। आमिर खान के इन बेटे का नाम शाहबाज खान है।
उस्ताद आमिर खान का वो छोटा बेटा
उस्ताद आमिर खान ने अपने जीवन में तीन शादियां की थीं। उनकी पहली शादी जीनत से हुई तो जो सितार वादक विलायत खान की बहन थीं। इस शादी से उनकी एक बेटी हुई फेमिदा। हालांकि, ये शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने मुन्नी बाई से दूसरी शादी की। इस शादी से उनके बेटे अकरम अहमद हुए। 1965 में आमिर खान आगरा की ठुमरी सिंगर मुश्तरी बेगम की बेटी रईसा से शादी की। आमिर खान साहब को लगा था कि शायद मुन्नी बेगम उनकी तीसरी पत्नी को स्वीकार कर लेंगी। लेकिन रिपोर्ट की मानें तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि वो कहीं गायब हो गई। उनके सुसाइड की खबर भी सामने आई थी। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तीसरी शादी स उस्ताद को बेटे हैदर आमिर का जन्म हुआ। यही वो हैदर हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया के लोग शाहबाज खान के नाम से जानते हैं।
शाहबाज का करियर
शाहबाज़ खान इंदौर में ही रहे। लेकिन उनकी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट कम्पटी एंड हिस्लोप कॉलेज नागपुर से पूरी हुई। मुंबई में करियर बनाने से पहले शाहबाज़ ने नागपुर के होटल में कुछ साल काम किया। ये 90 का दौर था जब शाहबाज ने मुंबई का रुख किया। एक्टर को 1991 में उनकी पहली फिल्म नाचने वाली गाने वाली मिली। फिल्म में उनके किरदार का नाम चंदर था। इसके बाद 1993 में धरतीपुत्र, कैसे कैसे रिश्ते, मेरी आन। 1997 में आई सनी देओल की फिल्म जिद्दी में एक्टर ने लाल सिंह का किरदार निभाया था। 1999 में आई सनी देओल लो ही फिल्म अर्जुन पंडित में इनके नेगेटिव रोल ने छाप छोड़ी।
गोविंदा की फिल्म का विलेन
साल 2001 में आई गोविंदा और सुष्मिता सेन की फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में शाहबाज ने विलेन विनोद कालरा का किरदार निभाया था। आपको वो सीन याद है जब गोविंदा कालरा के भाई के लिए झूठ केस लड़ता है। कटघरे में खड़े वो शाहबाज़ ही थे। अक्षय कुमार के साथ जानी दुश्मन में नजर आए थे। सालों फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने वाले शाहबाज को अलसी पहचान टीवी से मिली।
टीवी पर हैं एक्टिव
एक्टर ने कई यादगार टीवी शो में काम किया है। 1997 में आए सीरियल बेताल पच्चीस में शाहबाज़ ने ही बेताल का किरदार निभाया था। पिछले कई सालों से डेली सोप कर रहे हैं। CID, आहट, राम सिया के लव कुश जैसे शोज में देखा गया। अभी उन्हें पति ब्रह्मचारी में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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