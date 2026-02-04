Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThis TV Actress 51 5 Million Instagram Followers Shraddha Kapoor onscreen sister luv ka the end
ये TV एक्ट्रेस बन चुकी है श्रद्धा कपूर की छोटी बहन, आज हैं 51.5 मिलियन फॉलोअर्स

ये TV एक्ट्रेस बन चुकी है श्रद्धा कपूर की छोटी बहन, आज हैं 51.5 मिलियन फॉलोअर्स

संक्षेप:

आज हम आपको उस टीवी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने एक चाइल्ट एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आज इस एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 51.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 

Feb 04, 2026 10:52 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज हम आपको उस टीवी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ट आर्टिस्ट के तौर पर की। उन्होंने छोटी सी उम्र में कुछ फिल्मों में भी काम किया। आज इस एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग 51.5 मिलियन है। इस एरक्ट्रेस ने एक फिल्म में श्रद्धा कपूर की छोटी बहन का रोल भी निभाया है। क्या आप पहचान पाए इस एक्ट्रेस का नाम?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या आप पहचान पाए इस एक्ट्रेस का नाम?

अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है जन्नत जुबैर। 24 साल की जन्नत ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की थी। जन्नत जब 9 साल की थी वो फिल्म लव का द एंड में श्रद्धा कपूर की बहन के रोल में नजर आई थीं।

साल 2011 में रिलीज हुई थी फिल्म

लव का द एंड साल 2011 में रिलीज हुई थी। लव का द एंड श्रद्धा कपूर का दूसरी बार स्क्रीन प्रेजेंस था। इससे पहले श्रद्धा कपूर टीन ड्रामा तीन पत्ती में नजर आई थीं। फिल्म में श्रद्धा के किरदार का नाम रिया होता है। वही, जन्नत जुबैर के किरदार का नाम मिंटी होता है। जन्नत श्रद्धा कपूर की छोटी बहन के रोल में थीं।

लव का द एंड

कितनी है फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग?

लव का द एंड की बात करें तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.9 है। जन्नत जुबैर के अलावा, फिल्म में एक और टीवी एक्ट्रेस नजर आई थीं। इस टीवी एक्ट्रेस का नाम था श्रीजिता डे। श्रीजिता डे बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रही हैं जन्नत जुबैर

जन्नत जुबैर की बात करें तो वो इन दिनों कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जन्नत म्यूजिक वीडियोज भी नजर आ चुकी हैं। जन्नत ने चाइल्ट आर्टिस्ट के तौर पर फुलवा, काशा: अब न रहे तेरा कागज कोरा और बेस्ट ऑफ लक निक्की जैसे शोज में काम किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Shraddha Kapoor Jannat Zubair Rahmani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।