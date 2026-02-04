ये TV एक्ट्रेस बन चुकी है श्रद्धा कपूर की छोटी बहन, आज हैं 51.5 मिलियन फॉलोअर्स

संक्षेप: आज हम आपको उस टीवी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने एक चाइल्ट एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आज इस एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 51.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

आज हम आपको उस टीवी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ट आर्टिस्ट के तौर पर की। उन्होंने छोटी सी उम्र में कुछ फिल्मों में भी काम किया। आज इस एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग 51.5 मिलियन है। इस एरक्ट्रेस ने एक फिल्म में श्रद्धा कपूर की छोटी बहन का रोल भी निभाया है। क्या आप पहचान पाए इस एक्ट्रेस का नाम?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या आप पहचान पाए इस एक्ट्रेस का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है जन्नत जुबैर। 24 साल की जन्नत ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की थी। जन्नत जब 9 साल की थी वो फिल्म लव का द एंड में श्रद्धा कपूर की बहन के रोल में नजर आई थीं।

साल 2011 में रिलीज हुई थी फिल्म लव का द एंड साल 2011 में रिलीज हुई थी। लव का द एंड श्रद्धा कपूर का दूसरी बार स्क्रीन प्रेजेंस था। इससे पहले श्रद्धा कपूर टीन ड्रामा तीन पत्ती में नजर आई थीं। फिल्म में श्रद्धा के किरदार का नाम रिया होता है। वही, जन्नत जुबैर के किरदार का नाम मिंटी होता है। जन्नत श्रद्धा कपूर की छोटी बहन के रोल में थीं।

कितनी है फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग? लव का द एंड की बात करें तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.9 है। जन्नत जुबैर के अलावा, फिल्म में एक और टीवी एक्ट्रेस नजर आई थीं। इस टीवी एक्ट्रेस का नाम था श्रीजिता डे। श्रीजिता डे बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं।