पायलें चुनमुन..गाने वाली इस सिंगर के नाम हैं 6 नेशनल अवॉर्ड; इकलौती बेटी की मौत ने दिया था सदमा
एक ऐसी सिंगर जिसने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले अपने नाम कर लिए थे तीन नेशनल अवॉर्ड। कुल 6 नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली इस सिंगर ने हादसे में खो दिया था बेटी को।
हिंदी सिनेमा के म्यूजिक को आगे ले जाने में महिला सिंगर्स की अहम भूमिका रही है। जब भी टॉप सिंगर्स का जिक्र होता है तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, सुमन कल्यानपुरी, अल्का याग्निक, अनुराधा पौडवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन एक ऐसी भी सिंगर हुई हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाना गाने से पहले ही अपने नाम 3 नेशनल अवॉर्ड किए हुए थे। बाद में इन नेशनल अवॉर्ड की संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई। इस महिला सिंगर का नाम है केएस चित्रा।
नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी थीं सिंगर
केएस चित्रा सालों से गायिकी कर रही हैं। हिंदी फिल्मों में अपने सिंगिंग डेब्यू से पहले साउथ फिल्मों में गाना गाने के लिए उन्होंने 3 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। 1985 १९मे उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका मिला लेकिन बड़ी पहचान नहीं। लेकिन फिर फिल्म लव में गाए उनके एक गाने ने हिंदी ऑडियंस को भी उनका फैन बना दिया।
इन गानों ने हिंदी फिल्मों में दिलाई पहचान
1991 में सलमान खान और रेवती की फिल्म लव आई थी। इस फिल्म में एक गाना था 'साथिया तूने क्या किया'। ये गाना सलमान के लिए SP बालासुब्रमण्यम ने गाया था और रेवती की आवाज बनीं थीं चित्रा। इसके बाद फिल्म रोजा में सिंगर ने AR रहमान के बने संगीत में गाना गया 'ये हसीं वादियां' गाया। इसके बाद फिल्म बॉम्बे का गाना 'कहना ही क्या' और 1997 में आई फिल्म विरासत के गाने 'पायलें चुनमुन चुनमुन' के लिए चित्रा ने अपने जीवन का चौथा और पांचवा नेशनल अवॉर्ड जीता।
जीते 6 नेशनल अवॉर्ड
विरासत में अनिल कपूर और तबू ने लीड रोल निभाया था। गाना 'पायलें चुनमुन चुनमुन' तबू पर फिल्माया गया जो जबरदस्त हिट हुआ। फिल्म में गाना बिना किसी म्यूजिक के शुरू होता है और ऐसा लगता है जैसे सिंगर चित्रा की आवाज गानों में घुल गई है। चित्रा की ही आवाज में फिल्म क्रिमिनल का गाना ‘तुम मिले दिल खिले’ भी खूब हिट हुआ था। अब तक चित्रा अपनी आवाज और गानों इ लिए 5 अवॉर्ड जीत चुकी थीं। छठा नेशनल अवॉर्ड उन्होंने तमिल फिल्म के लिए जीता।
बेटी की हुई मौत
सिंगर चित्रा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जब उनकी दुनिया ही बदल गई। चित्रा की इकलौती बेटी की एक हादसे में मौत हो गई। साल 2011 की बात है जब चित्रा अपने परिवार के साथ दुबई के एक होटल में रुकी हुई थीं। उस समय सिंगर AR रहमान के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए दुबई पहुंची थीं। इस दौरान होटल के स्विमिंग पुल में डूबने की वजह से उनकी 8 साल की बेटी नंदना का निधन हो गया था। इस सदमे ने सिंगर को अंदर तक तोड़ दिया था लेकिन संगीत ने उन्हें हिम्मत दी और वो वापसी कर पाई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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