शाहरुख खान के घर के बाहर रोता था ये सिंगर, नहीं लिया एक्टर की कंपनी से मुआवजा, कारण हैरान कर देगा

संक्षेप: बॉलीवुड सिंगर दिव्या कुमार ने हाल में बताया कि आर्यन खान के वेब शो के लिए पहले उन्होंने गाना गाया था। लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। मेकर्स ने भरपाई करते हुए उन्हें भारी रकम ऑफर किए गए जिसे लेने से सिंगर ने इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह बहुत खास है।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बने वेब शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को ऑडियंस ने पसंद किया है। शो की कहानी और म्यूजिक जबरदस्त था। इस शो के गाने ‘तैनू की पता’ के लिए पहले एक्टर दिव्या कुमार अपनी आवाज देने वाले थे। लेकिन बाद में उन्हें सिंगर दिलजीत दोसांझ से रिप्लेस कर दिया गया। अब सिंगर ने बताया कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से उन्हें रिप्लेस करने की भरपाई करने के लिए मोटी रकम ऑफर की गई थी। लेकिन उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया।

शाहरुख से नहीं लिए पैसे दिव्या कुमार ने बताया कि उन्हें रिप्लेस करने के लिए प्रोडक्शन हाउस की ओर से मुआवज़े के तौर पर ‘ भारी रकम की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से साफ मना कर दिया। इस फैसले के पीछे की वजह बेहद निजी और शाहरुख खान के प्रति उनके गहरे सम्मान से जुड़ी थी। दिव्या ने बताया कि जब वह शाहरुख के ऑफिस में बैठे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह उस पैसे को लेना नहीं चाहते थे।