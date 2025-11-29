Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThis scene of aamir khan 3 idiots movie was not part of the script this is how it was written
स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था '3 Idiots' का यह सीन, राइटर ने बताया बाद में क्यों मजबूरी में जोड़ा गया

संक्षेप:

3 idiots: आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का एक सीन ऐसा है जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में मजबूरी में राइटर्स को यह सीन लिखना पड़ा। तो चलिए जानते हैं क्या था यह किस्सा।

Sat, 29 Nov 2025 04:16 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
साल 2009 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में आमिर खान के अलावा आर माधवन और शरमन जोशी ने अहम किरदार निभाए थे। कम लोगों को याद होगा कि फिल्म में जावेद जाफरी ने भी अहम रोल प्ले किया था। उनकी एंट्री फिल्म के सेकेंड हाफ में होती है जब वो दोनों दोस्तों और करीना कपूर को उनके दोस्त रणछोड़ दास चांचड़ की असली कहानी बताते हैं। कम लोग जानते हैं कि फिल्म में एक सुपर फनी सीन ऐसा था, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था।

शूटिंग के दौरान लिखा गया सीन

राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने यह सीन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही लिखा। इसके पीछे का आइडिया यह था कि चीजें सटीक नहीं बैठ रही थीं और जावेद जाफरी का आर माधवन, करीना और शरमन जोशी को आमिर खान के किरदार की असलियत बताने वाला जीन जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। ऐसे में राइटर अभिजात जोशी ने सीन की गहराई और लेखनी के एक बुनियादी सीन को ध्यान में रखते हुए वो सीन जोड़ा जिसमें शरमन जोशी अस्थियों को टॉयलेट में फ्लश करने की धमकी देते हैं।

राइटर ने बताया यह सीक्रेट

राइटर अभिजात जोशी ने एक इवेंट में बातचीत के दौरान बताया, "पहले टेंशन को बढ़ने दीजिए और फिर अचानक यह एक धमाके की तरह फटता है। इंटरवल के बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है कि अरे यह तो गलत आदमी है। यह तो कुछ और होने का ढोंग कर रहा था, और फिर स्क्रिप्ट में जावेद जाफरी बैठे हैं और उसकी कहानी सुना रहे हैं कि क्या हुआ था। स्वानंद ने हमें बताया कि यह थोड़ा डाउन जा रहा है। और फिर हम वो आइडिया लेकर आए जिसमें 2 ऐसे हालात बनते जिसकी वजह से वो कहानी सुनाने पर मजबूर हो जाता है।"

स्क्रिप्ट में नहीं था यह सीन

अभिजात जोशी ने कहा कि मजबूरी ही उस इमोशन की चाभी है जो आपको फिल्म में महसूस होता है। तो इस तरह फिल्म में अभिजात जोशी का अस्थियां कमोड में बहा देने वाला सीन असल में सोचा ही नहीं गया था। यह फिल्म के दौरान फिर एक बार लिखा गया क्योंकि वो कहानी के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। बता दें कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और आज भी इसे आमिर खान की कल्ट फिल्मों में गिना जाता है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
