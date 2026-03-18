सिर का दर्द बन गया था 'मसान' मूवी का यह सीन, आखिर में निर्देशक नीरज ने लगाया जुगाड़ू दिमाग
Masaan Movie Kissa: विक्की कौशल की फिल्म मसान को जनता ने बेशुमार प्यार दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को बनाने में मेकर्स को कैसी-कैसी अजब चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
साल 2015 में आई फिल्म 'मसान' एक कल्ट हिट रही थी। फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर जनता तक ने खूब सराहा और यही वो फिल्म थी, जिसने विक्की कौशल को पहली बार लोगों की नजर में एक अलग पहचान दिलाई। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का एक सीन ऐसा था, जो कहने को तो बहुत छोटा और आसान का सीन था, लेकिन यही सीन मेकर्स और क्रू के लिए सिर का दर्द बन गया था। अब सवाल यह था कि ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखने वाले राइटर वरुण ग्रोवर ने एक शो के दौरान दिया था।
गोरिल्ला स्टाइल शूट हुए थे ज्यादातर सीन
यह सीन कौन सा था और इसकी शूटिंग में क्यों इतनी मुश्किल आई, यह जानने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि 'मसान' मूवी के ज्यादातर सीन गोरिल्ला स्टाइल में शूट किए गए थे। बिना परमिशन के शूट करने की अपनी चुनौतियां होती हैं, कई बार छोटी-छोटी चीजें भी मुसीबत की वजह बन जाती हैं। जो सीन 'मसान' मूवी में क्रू के लिए मुसीबत बन गया था, वो है दुर्गा पूजा वाला सीन जिसमें विक्की कौशल और फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बीच की केमिस्ट्री को बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाया गया था।
सिर्फ 2 लाइन का सीन बन गया हेडेक
वरुण ग्रोवर ने फिल्म के उस सीन के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, उसको करने में हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी। एक एक्टर है, और एक गुब्बारा है। बनारस की दुर्गा पूजा के सेट पर। जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा गुब्बारे वाला वहां पर नहीं है। फिर हमने किसी को उस गुब्बारे वाले के घर भेजा तो उसने बताया कि साहब पिछले साल यहां मेले में एक हीलियम गैस का सिलेंडर फट गया था, तो उस एक्सीडेंट के बाद से हीलियम गैस के गुब्बारे ही बैन हो गए हैं मेले में, इसलिए मैं वहां नहीं आ सकता।’
पुलिस वालों को होने लगा टीम पर शक
वरुण ग्रोवर ने बताया कि फिल्म क्रू ने जाकर पुलिस वालों से विनती की, कि साहब हमें यह गुब्बारा अंदर लेकर जाने दो। अब वो पुलिस वाला भी यह सोच रहा था कि ये चार लड़के मेले के अंदर गुब्बारा लेकर जाने की जिद क्यों कर रहे हैं। वरुण ने बताया कि उनकी मजबूरी यह थी कि पुलिस वाले को सच नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने शूटिंग की इजाजत नहीं ली थी और टीम सड़क पर यूं ही गोरिल्ला स्टाइल में शूटिंग कर रहे थी। वरुण ने बताया कि उस एक घंटे के काम में ऑलरेडी 3 घंटे का वक्त बर्बाद हो चुका था।
डायरेक्टर नीरज ने लगाया जुगाड़ू दिमाग
जब यह सोचा ही जा रहा था कि यह सीन कल शूट कर लेंगे, तब तक पता चला कि यह दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है और दुर्गा पूजा का इतनी बड़ी सेटिंग जो आज यहां नजर आ रही है वो कल नहीं रहेगी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक नीरज घेवान ने अपना दिमाग लगाया कि गुब्बारे के टॉप पर टेप से एक डोरी लगा दी जाएगी और उस डोरी के दूसरे छोर पर एक पत्थर बांधकर उसे दूसरी तरफ फेंकेगे। इस तरह जब विक्की कौशल वो गुब्बारा छोड़ते हैं तो लगता है जैसे वो गैस का गुब्बारा है जो अपने आप हवा में उड़ता जा रहा है।
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