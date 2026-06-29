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डायरेक्टर को यूं आया 'मुन्ना भाई MBBS' का आइडिया, कॉलेज में सचमुच हुई थी यह घटना

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Rajkummar Hirani: फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस एक ब्लॉकबस्टर हिट थी, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म का आइडिया राजकुमार हिरानी को कहानी लिखते हुए नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी की एक असल घटना के दौरान आया था।

डायरेक्टर को यूं आया 'मुन्ना भाई MBBS' का आइडिया, कॉलेज में सचमुच हुई थी यह घटना

साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे लफंगे की थी, जो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बनता है। हालांकि वह पढ़ लिखकर और डिग्री पाकर डॉक्टर नहीं बनता, बल्कि उसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा होता है। लेकिन बाद में पूरा हॉस्पिटल उसे खुले दिल से एक डॉक्टर के तौर पर स्वीकार करता है, लेकिन कैसे? यही फिल्म की कहानी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि निर्देशक राजकुमार हिरानी को इस फिल्म का आइडिया एक रियल लाइफ इंसिडेंट से आया था।

कॉलेज में हुई थी यह सच्ची घटना

राजकुमार हिरानी ने बताया था कि कैसे उनकी असल जिंदगी में एक बार फिल्म 'एनिमल' में दिखाई गई स्कूल सीन जैसी घटना हुई थी। जी हां, वही सीन जिसमें रणबीर कपूर अपनी बहन को डिफेंड करने के लिए दबंग अंदाज में उसकी क्लास में पहुंच जाता है। राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू में बताया, “वह घर आई तो बहुत परेशान थी। फिर मुझे पता चला कि उसे कॉलेज में कोई लड़का तंग कर रहा है। मैं एक सीनियर के तौर पर उसकी क्लास में पहुंच गया। मैं उसका बड़ा भाई हूं। मैंने उस लड़के को समझाने की कोशिश की।”

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लड़के से भिड़े राजकुमार के दोस्त

राजकुमार हिरानी ने बताया, "उस लड़के ने बहुत एटिट्यूड दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या दिक्कत है और यह वो। मेरे साथ कुछ दोस्त भी गए हुए थे और उन्हें मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि हम सीनियर हैं और यह ऐसे कैसे हमसे बात कर रहा है।" राजकुमार हिरानी ने बताया कि जब यह लड़का बाद में अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से निकला तो वहां पर राजकुमार हिरानी के दोस्तों ने उसकी मिलकर पिटाई की। उनमें से कुछ को उल्टी होने लग गई थी। मजेदार बात यह थी कि कॉलेज के जो डॉक्टर थे, वो उनके इलाज में लग गए। डॉक्टरों का भी एक तरह से झगड़े का हिस्सा बनना राजकुमार को दिलचस्प लगा।

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फिर आया हिरानी को यह आइडिया

राजकुमार हिरानी ने बताया कि इधर हम उन्हें मार रहे थे और उधर जो डॉक्टर्स थे वो उनके इलाज में लग गए। यही वो घटना थी जिससे राजकुमार हिरानी को लगा कि इस तरह की एक फिल्म बनाई जा सकती है। राजकुमार हिरानी ने हालांकि इस फिल्म के अगले पार्ट में मुन्ना भाई को एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया है जो गुंडागर्दी छोड़कर अब सिर्फ गांधीगिरी फॉलो करता है। फिल्म का पार्ट-2 लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा जितना फर्स्ट पार्ट को प्यार मिला। बता दें कि राजकुमार हिरानी इसके अलावा संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू भी बना चुके हैं।

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Puneet Parashar

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Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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