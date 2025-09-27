परफॉरमेंस से पहले गले में अपनी मां का मंगलसूत्र पहनता है ये मशहूर सिंगर, वजह जानकार हो जाएंगे हैरान

बॉलीवुड में कई शानदार सिंगर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी सिंगर है जिसने पॉप म्यूजिक को अलग पहचान दी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिंगर अपनी मां के मंगलसूत्र को पहनकर मंच पर उतरता है। मंगलसूत्र पहनने की वजह आपको हैरान कर देगी।

हिंदी पॉप म्यूजिक की दुनिया में यूफोरिया बैंड का नाम सुनते ही दिलों में मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। 90 के दशक में जब पॉप म्यूजिक का दौर शुरू हुआ, तब डॉक्टर से सिंगर बने पलाश सेन ने अपने बैंड के साथ इंडी-पॉप को एक नया चेहरा दिया। धूम पिचक धूम, मायरी, औना जाउना और फिर धूम जैसे एलबम्स ने न सिर्फ लोगों को दीवाना बनाया बल्कि पॉप संगीत को हिंदी घरानों में भी जगह दिलाई। आज भी पलाश सेन की आवाज उतनी ही शानदार और यादगार है। लेकिन पलाश सेन से जुड़ा ये किस्सा कम ही लोग जानते हैं कि वो अपनी मां का मंगलसूत्र पहनकर परफॉर्म करते हैं।

मां का संघर्ष मंच पर गाते वक्त पलाश सेन अपने गले में अपनी मां का मंगलसूत्र पहनते हैं। इसके पीछे की कहानी इमोशनल कर देने वाली है। पलाश की मां, डॉ। पुष्पा सेन, महज आठ साल की थीं जब देश का बंटवारा हुआ। लाहौर से जम्मू तक उन्होंने छोटे भाई का हाथ थामे पैदल सफर तय किया। वही साहस और जज़्बा उनकी पूरी ज़िंदगी की पहचान बन गया। उन्होंने डॉक्टर बनकर समाज की सेवा की और बेटे को भी वही संस्कार दिए।

इसलिए पहनते हैं मंगलसूत्र पलाश ने बताया कि पिता के निधन के बाद उनकी मां ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि मां का संघर्ष, प्यार और आशीर्वाद इसमें बसा हुआ है। तभी उन्होंने तय किया कि मंच पर उतरते समय वो इसे पहनेंगे, ताकि हर गीत, हर सुर में मां का आशीर्वाद उनके साथ रहे।