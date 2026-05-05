एक गाना 15 दिनों में इन दो फिल्मों में हुआ रिलीज, वही लिरिक्स, वही म्यूजिक, बस फील अलग..पहचानिए
हिंदी सिनेमा में पहली और आखिरी बार एक ही समय पर एक गाना दो फिल्मों में सुनाया गया था। 15 दिनों में अंदर आई दो फिल्मों में था एक ही गाना। चार सिंगर्स ने दी आवाज। आज भी है पॉपुलर।
साल 2003 में अक्षय खन्ना, रिमी सेन और अफताब शिवदासानी की फिल्म हंगामा आई थी। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। आज भी इसे शानदार कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी हंगामा का म्यूजिक भी शानदार था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का एक गाना को 15 दिन बाद रिलीज हुई इमरान हाशमी की फूटपाथ में भी था। मतलब एक ही गाना, एक ही समय पर दो अलग फिल्मों में सुनाया गया था। इस गाने को 4 अलग सिंगर्स ने अपनी आवाज दी। वो गाना था ‘चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली’।
हंगामा में चैन आपको मिला
1 अगस्त 2003 को प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक पार्टी सॉन्ग ‘चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली’ था। इस गाने में शान और साधना सरगम भी नजर आए थे। ये एक सेलिब्रेशन का सॉन्ग था जो फिल्म के एक्टर परेश रावल, अक्षय खन्ना, रिमी सेन पर फिल्माया गया था। इस फिल के ठीक 15 दिन बाद यानी 15 अगस्त 2003 इमरान हाशमी और आफताब शिवदासानी की फिल्म फूटपाथ आई थी। खास बात ये है कि यही गाना, इसी लिरिक्स के साथ इस फिल्म में भी था।
फूटपाथ में चैन आपको मिला
फूटपाथ के गाने ‘चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली’ को SP बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले ने गया था। इस गाने का टेम्पो सेलिब्रेशन वाला नहीं बस सैड था। दोनों फिल्मों में इस्तेमाल एक ही गाने को समीर ने लिखा और नदीम श्रवण का म्यूजिक था। एक ही गाना जो एक ही समय पर दो अलग फिल्मों में आया बस दोनों की फील अलग थी। हिंदी सिनेमा में ऐसा कम ही देखा गया है। खास बात ये है कि एक ही गाने के दोनों वर्जन को खूब पसंद किया गया था।
हंगामा के सभी गाने
फिल्म हंगामा में नदीम श्रवण का म्यूजिक था और समीर ने लिरिक्स लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे। जो हैं 'परी परी', 'तेरा दिल', 'इश्क जब', 'हंगामा', 'हम नहीं', 'चैन आप को मिला', 'इश्क जब’ थे।
फूटपाथ के गाने
वहीं फूटपाथ का म्यूजिक भी इसी तिकड़ी ने बनाया था। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे। फिल्म के गाने 'कितना प्यारा प्यारा है समा', 'ज़रा देख मेरा दीवानापन', 'सारी रात तेरी याद', 'चैन आपको मिला', 'दिल तो मिलते है', 'सूरत पे तेरी प्यार आवे' (ये हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किया था), 'दोस्त मिलते है'। दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक समीर ने लिखे और नदीम श्रवण ने कंपोज़ किए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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