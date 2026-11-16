इस फिल्म को देखकर डर गए थे जैकी श्रॉफ, कानों में आने लगी थी आवाज- Exclusive
जैकी श्रॉफ अपनी हॉरर फिल्म काली खेती लेकर आ रहे हैं। एक्टर ने हाल में एक ऐसी फिल्म के बारे में बताया जिसे देखने के बाद वो खुद बहुत डर गए थे। कानों में आने लगी थी आवाज।
जैकी श्रॉफ ने पिछले कुछ सालों में अपने अनोखे किरदारों से ऑडियंस को हैरान किया है। इस साल आई उनकी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में उन्हें विलेन जतारा के किरदार में देखा गया था। उससे पहले बेबी जॉन में वो विलेन बने थे। अब एक्टर एक डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म का नाम है ‘काली खेती’। ये एक हॉरर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म से जैकी श्रॉफ अपनी ऑडियंस को डराने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खुद जैकी श्रॉफ को असल में किस फिल्म को देखने के बाद डर लगा था?
जैकी श्रॉफ को इस फिल्म ने डराया
हमारे साथ खास बातचीत में जैकी श्रॉफ ने बताया कि उन्हें भी एक फिल्म से डर लगा था। उस फिल्म को देखने के बाद उनके कानों में आवाज तक आने लगी थी। एक्टर ने बताया कि बचपन में उन्होंने टावर हाउस नाम की एक फिल्म देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें डर लगा था। एक्टर ने कहा, ‘एक टावर हाउस नाम की फिल्म थी। बचपन में जब फेस्टिवल होते हैं तो रोड के ऊपर वो लोग पिक्चर दिखाया करते हैं। पर्दा लगता था तो पर्दे के आगे भी बैठ सकते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं। तो वहां पर ‘टावर हाउस’ पिक्चर देखी। उसमें एक जूते की आवाज आती है। इंसान आता है बाद में पहले जूते की आवाज आती है।’ टावर हाउस एक हिंदी फिल्म है जो 1961 में रिलीज हुई थी।
उस दिन डर गए थे जैकी श्रॉफ
एक्टर ने आगे कहा, ‘तो जूते का आवाज जैसे 10-11 साल के बच्चे का दिमाग में बैठ गई। तो घर जाने के टाइम पर हम चार दोस्त थे। तो सब एक-एक कर अपने घर की तरफ बढ़ते गए। मेरा घर पांच मिनट दूर था। रात हो गई थी। आखिर में बचा था। मेरे कान में जूते की आवाज ‘टाक टाक टाक’ आने लगी। मैं वहां से भागा तो चॉल में अपने घर की सीढ़ी चढ़ते हुए भी आवाज आ रही है। मैं जल्दी घर में घुसा और मां से चिपक गया। तब थोड़ी शांति मिली। लेकिन मैं बहुत डर गया था।’
जैकी श्रॉफ की है साईं बाबा का किरदार निभाने की इच्छा
हमारे साथ बातचीत में जैकी श्रॉफ ने आज के बॉक्स ऑफिस और फिल्मों के बारे में बात की। एक्टर ने कहा कि एक्शन से लेकर रोमांस हर तरह की फिल्में पसंद की जा रही हैं। उन्होंने कहा '12 फेल', 'लापता लेडीज', 'दृश्यम' जैसी फिल्में भी चल रही हैं। एक्टर ने कहा कि ऑडियंस को बूफे चाहिए। एक्टर ने ये भी कहा कि वो अपने किरदारों के साथ खेलते हैं और जैसे वो हैं उसे हटकर रोल करना पसंद करते हैं। एक्टर ने ये भी कहा कि वो अब साईं बाबा का रोल करना चाहते हैं।
नए कलाकारों को मौका देना चाहते हैं जैकी श्रॉफ
बता दें, जैकी श्रॉफ की फिल्म काली खेती 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में एक्टर को एक नए किरदार में देखा जाएगा। फिल्म में शरद केलकर और वीरेंदर सक्सेना ने काम किया है। डायरेक्टर हैं 25 साल के हरिस इम्तियाज खान। जैकी श्रॉफ ने कहा कि वो नए कलाकारों को मौका देना चाहते हैं जैसे उनके बच्चों टाइगर और कृष्णा श्रॉफ को लोगों ने मौका देकर यहां तक पहुंचाया है। अब फिल्म का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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