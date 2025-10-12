Hindustan Hindi News
8 घंटे शिफ्ट की चर्चा के बीच इस एक्ट्रेस ने की एक वीक ऑफ मिलने की बात; 'याद रखें कि...'

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट वाली डिमांड पर एक्ट्रेस कोंकोणा सेन शर्मा ने उन्हें सपोर्ट किया है। कोंकोणा ने तो एक वीक ऑफ की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:19 AM
दीपिका पादुकोण इन दिनों स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 से बाहर होने को लेकर चर्चा में हैं। दीपिका को इन फिल्मों से हटाने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा था कि एक्ट्रेस ने 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड की है। एक्ट्रेस की इस डिमांड पर कई सिलेब्स ने अपनी राय सामने रखी है। अब नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस कोंकोणा सेन शर्मा ने भी कहा कि तय वर्किंग आवर्स के साथ-साथ एक वीक ऑफ भी होना चाहिए।

वर्किंग आवर्स पर क्या बोलीं कोंकोणा सेन

न्यूज 18 से खास बातचीत में कोंकोणा सेन ने कहा कि लोगों कभी-कभी बार अपवादों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मानवीय वर्किंग आवर्स होने चाहिए। मतलब हम न्यूरोसर्जन्स नहीं है जिन्हें जीने-मरने जैसे स्थिति से जूझना है।"

कोंकोणा ने की बायो ब्रेक्स की बात

कोंकोणा ने आगे कहा कि बिल्कुल हमें ध्यान रखना होगा कि जो लोग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, उनके पैसे रिकवर हो जाएं क्योंकि वो जरूरी है, और साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि हम ये याद रखें कि हम इंसानों के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें बायो-ब्रेक्स चाहिए होते हैं।

वीक ऑफ पर कही ये बात

कोंकोणा ने आगे कहा कि हमें समय-समय पर ब्रेक चाहिए होते हैं। हम कभी-कभी अपवाद भी करते हैं, जैसे की जब हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं और वो 14 -15 घंटे तक खिंच जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि काम के घंटे नियमित होने चाहिए और कम से कम एक दिन का वीक ऑफ भी होना चाहिए, इससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।

