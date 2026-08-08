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मोहम्मद रफी ने जल्दी निपटाया गाना तो संगीतकार हुआ नाखुश, सिंगर ने ऐसे संभाली सिचुएशन

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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मोहम्मद रफी की इंडस्ट्री में सभी काफी रिस्पेक्ट करते थे और वो इसलिए क्योंकि वह सिर्फ महान गायक ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे जो सबके साथ अच्छे से रहते थे।

mohammed rafi
मोहम्मद रफी को जब दोबारा गाना पड़ा गाना

मोहम्मद रफी एक ऐसे सिंगर थे जो आम तौर पर एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड करते थे और संगीतकार को कभी उन्हें दोबारा रिकॉर्ड करने को नहीं बोलना पड़ा। लेकिन एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने रफी साहब से दोबारा गाना गाने को बोला वो भी तब जब रफी साहब पूरी तरह से श्योर थे दोबारा रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। अब बताते हैं आपको पूरा किस्सा।

किस गाने को लेकर संतुष्ट नहीं हुए थे खय्याम

दरअसल, 1977 में एक फिल्म आई थी 'शंकर हुसैन' जिसे संगीतकार खय्याम थे। अब फिल्म का एक गाना था मासूम नाजुक सी लड़की।

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मोहम्मद रफी इस गाने को गाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए। रफी ने अपना बेस्ट दिया और गाना रिकॉर्ड करके जैसे वह बाहर आए तो खय्याम ने कहा कि वह इससे संतुष्ट नहीं हैं और एक बार और गाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा।

खय्याम ने रफी को बोला दोबारा गाना रिकॉर्ड करो

दरअसल, खय्याम साहब अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। जब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे तब तक किसी गाने को फाइनल नहीं करते थे चाहे फिर कितने ही रीटेक क्यों ना लेने पड़े। तो उन्होंने रफी साहब को कहा कि ये गाना मेरी सोच के मुताबिक नहीं बना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह रफी साहब को बोलते हैं कि आपने इस गाने को ऐसे गाया है जैसे आपकी सुबह वाली गाड़ी छूट रही हो और आपको उसे पकड़ना हो।

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दरअसल, उनका मतलब था कि इस गाने को थोड़ा और धीमे और गहराई के साथ गाना था। इसमें कुछ ठहराव चाहिए थे। रफी साहब ने उनकी बात सुनी और उन्होंने इसका विरोध ना करके गाना दोबारा रिकॉर्ड किया। जब खय्याम साहब संतुष्ट हुए तब मोहम्मद रफी को भी चैन आया। रफी की खास बात यही थी कि वह हमेशा सबके मन की बात रखते थे।

गाने की बात करें तो इसे जहां मोहम्मद रफी ने गाया, संगीत खय्याम ने दिया तो वहीं लिरिक्स कमाल अमरोही ने लिखे थे।

खय्याम के बारे में जानें

खय्याम के बारे में बता दें कि करीब 4 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने लगभग 54 फिल्में में संगीत दिया, लेकिन उनका हर एक गाना काफि हिट रहा है और सबके दिलों में जगह बनाई है।

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खय्याम के हिट गानें

उनके कुछ सदाबहार गानों में से एक है दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूं है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ए दिल-ए-नादान

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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