10 साल से लापता है मुन्नाभाई MBBS का ये एक्टर, अजय देवगन संग भी कर चुका है काम

संक्षेप: आज हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 10 साल से लापता है। ये एक्टर मुन्नाभाई एमबीबीएस में नजर आया था। एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म चांदनी बार से की थी।

आज हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 10 साल से लापता है। ये एक्टर बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुका है। इस एक्टर ने अपने फिल्म करियिर की शुरुआत फिल्म चांदनी बार से की थी। एक्टर 31 दिसंबर 2015 को अपने घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। आज 10 साल होने को आ गए हैं और एक्टर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुन्नाभाई में नजर आया था एक्टर हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो एक्टर संजय दत्त की फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस में भी नजर आ चुके हैं। मुन्नाभाई का वो किरदार (करण) तो आपको याद ही जो प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। उसकी मां रोते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराती है। इसके बाद संजय दत्त करण को लाइफ और प्यार पर ज्ञान देते हैं। हम इसी एक्टर की बात कर रहे हैं। इस एक्टर का नाम है विशाल ठक्कर

2015 में लापता हुए थे विशाल ठक्कर विशाल मुंबई में अपने माता-पिता के साथ रहते थे। विशाल साल 2015 से लापता है। क्राइम तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल ठक्कर 31 दिसंबर 2015 को नए साल का जश्न मनाने और फिल्म देखने दोस्तों के साथ निकले थे। विशाल ने पहले अपने माता-पिता से फिल्म देखने के लिए साथ चलने को कहा था, लेकिन उनके माता-पिता ने कहा कि वो थके हैं और वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले जाएं। इसके बाद विशाल हॉलीवुड की फिल्म स्टार वॉर्स देखने गए। उन्होंने फिल्म से जुड़ा एक पोस्ट अपने फेसबुक पर डाला।

पुलिस ने भी की ढूंढने की कोशिश वो आखिरी बार था जब विशाल अपने माता-पिता के साथ थे। उस रात के बाद से ही विशाल ठक्कर लापता हैं। विशाल जब 6 जनवरी तक घर नहीं आए तो उनके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल शुरू की। विशाल के दोस्तों और गर्लफ्रेंड से सवाल जवाब किए। हालांकि, विशाल का कुछ भी पता नहीं चला।