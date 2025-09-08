this is why sridevi did not share room with husband boney kapoor read the reason पति बोनी कपूर के साथ इसलिए रूम शेयर नहीं करती थीं श्रीदेवी, अब सामने आया असली कारण, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडthis is why sridevi did not share room with husband boney kapoor read the reason

पति बोनी कपूर के साथ इसलिए रूम शेयर नहीं करती थीं श्रीदेवी, अब सामने आया असली कारण

बोनी कपूर ने हाल में बताया कि उनकी पत्नी श्रीदेवी ने उनके साथ होटल का कमरा शेयर नहीं किया था। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक फिल्म की फीस AR रहमान के नाम कर दी थी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on
पति बोनी कपूर के साथ इसलिए रूम शेयर नहीं करती थीं श्रीदेवी, अब सामने आया असली कारण

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग और फिल्मों में शानदार परफॉरमेंस को आज भी याद किया जाता है। श्रीदेवी अपने काम को लेकर इतनी समर्पित थी कि फिर वो सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोचती थीं। काम के प्रति उनका ऐसा समर्पण देखकर पति बोनी कपूर भी हैरान थे। हाल में उन्होंने बताया कि श्रीदेवी अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थीं कि उन्होंने शूटिंग के दौरान एक ही कमरा शेयर नहीं किया।

इसलिए नहीं शेयर किया रूम

बोनी कपूर ने श्रीदेवी की आखिरी फिल्म ‘मॉम’ की शूटिंग के दौरान की एक बात बताते हुए कहा कि इस फिल्म की शूटिंग नोएडा और जॉर्जिया में हुई थी और यह स्क्रिप्ट का 21वां वर्जन था। शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने मेरे साथ रूम शेयर करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वह किरदार में इतनी डूबी हुई हैं कि पत्नी का रोल निभाने के बजाय सिर्फ मां की तरह जीना चाहती हैं।

नहीं ली फीस

बोनी ने ये भी बताया कि म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को अपनी फिल्म में शामिल करने के लिए इन्होने अपनी 50 से 70 लाख रुपए फीस नहीं ली थी। काम के प्रति लग्न देख वो खुद हैरान होते थे। लेकिन आज श्रीदेवी जीवित नहीं है। फरवरी साल 2018 में एक्ट्रेस के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था।

sridevi boney kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।