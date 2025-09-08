पति बोनी कपूर के साथ इसलिए रूम शेयर नहीं करती थीं श्रीदेवी, अब सामने आया असली कारण

बोनी कपूर ने हाल में बताया कि उनकी पत्नी श्रीदेवी ने उनके साथ होटल का कमरा शेयर नहीं किया था। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक फिल्म की फीस AR रहमान के नाम कर दी थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग और फिल्मों में शानदार परफॉरमेंस को आज भी याद किया जाता है। श्रीदेवी अपने काम को लेकर इतनी समर्पित थी कि फिर वो सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोचती थीं। काम के प्रति उनका ऐसा समर्पण देखकर पति बोनी कपूर भी हैरान थे। हाल में उन्होंने बताया कि श्रीदेवी अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थीं कि उन्होंने शूटिंग के दौरान एक ही कमरा शेयर नहीं किया।

इसलिए नहीं शेयर किया रूम बोनी कपूर ने श्रीदेवी की आखिरी फिल्म ‘मॉम’ की शूटिंग के दौरान की एक बात बताते हुए कहा कि इस फिल्म की शूटिंग नोएडा और जॉर्जिया में हुई थी और यह स्क्रिप्ट का 21वां वर्जन था। शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने मेरे साथ रूम शेयर करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वह किरदार में इतनी डूबी हुई हैं कि पत्नी का रोल निभाने के बजाय सिर्फ मां की तरह जीना चाहती हैं।