धुरंधर की सक्सेस पर इसलिए चुप बैठे हैं रणवीर-अक्षय खन्ना, डोंगा ने बता दिया चुप्पी का कारण Exclusive

संक्षेप: धुरंधर की आंधी आई हुई है। एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। लेकिन इतनी तारीफ और सफलता देखने के बाद रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स चुप बैठे हैं। अब उनकी इस चुप्पी के पीछे का कारण डोंगा यानी एक्टर नवीन कौशिक ने बता दिया है।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म के किरदारों को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन के साथ कमाई 600 करोड़ पार पहुंच रही है। फिल्म इंडस्ट्री केकलाकार भी खुलकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इतनी तारीफें मिलने के बाद फिल्म की लीड कास्ट और खुद डायरेक्टर चुप बैठे हैं। कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। इस बीच धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने लाइव हिंदुस्तान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इसके पीछे का सही कारण बताया। एक्टर ने बताया आखिर क्यों फिल्म के एक्टर रणवीर, अक्षय खन्ना धुरंधर की सफलता पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं।

इसलिए एक्टर नहीं दे रहे हैं रिएक्शन लाइव हिंदुस्तान के साथ बातचीत में डोंगा, एक्टर नवीन कौशिक ने कहा, “मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने रिएक्शन दिया है। मुझे लगता है वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके कंधे पर अभी पार्ट 2 का भी बोझ है तो वो चाह रहे हैं कि, काम पूरा हो जाए। ऐसा होता है ना कि एक बार काम पूरा हो जाए उसके बाद फ्री होके बात करेंगे।” तो फिल्म की कास्ट रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल धुरंधर 2 की वजह से धुरंधर की सक्सेस पर अपना रिएक्शन नहीं दे रहे हैं।