मोहम्मद रफी ने फीस में लिए सिर्फ 2 हजार, नए संगीतकार के लिए कही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात

मोहम्मद रफी ने फीस में लिए सिर्फ 2 हजार, नए संगीतकार के लिए कही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात
मोहम्मद रफी की गायिकी के किस्से तो बहुत सुने होंगे लेकिन उनकी महानता और इंसानियत के बारे म आप नहीं जानते होंगे। एक बार रफी साहब ने एक नए संगीतकार के लिए ऐसी बात कही थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
मोहम्मद रफी के गानों के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे लेकिन उनकी महानता के बारे में कम ही लिखा-पढ़ा गया है। अपनी मखमली आवाज से दुनिया को कई खूबसूरत गाने देने वाले मोहम्मद रफी को सज्जन आदमी कहा जाता था। उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें सबसे गुणी सिंगर मानते साथ ही उनकी दरियादिली और संगीत के प्रति उनकी लगन की तारीफ करते हैं। उनके इसी व्यवहार का एक ऐसा भी किस्सा है जो आपके दिल को अजीब सी तसल्ली देता है, आपको हैरानी होगी कि कोई इतने आगे तक का कैसे सोच सकता है। ये किस्सा बहुत सामान्य से बात का है लेकिन फिर जो मोहम्मद रफी ने कहा वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
मोहम्मद रफी के पास पहुंचा था नया संगीतकार
ये किस्सा है 70 के दशक का। उस समय मोहम्मद रफी एक गाने की फीस 15 से 20 हजार लेते थे। ऐसे में उनके पास मशहूर म्यूजिक अरेंजर अमर हल्दीपुर पहुंचे। वो अकेले नहीं आए थे, अपने साथ एक संगीतकार दोस्त को लाए थे जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस संगीतकार को बड़ी मेहनत और मुश्किल से एक फिल्म में गाना बनाने का मौका मिला था। ऐसे में उसकी एक ही ख्वाइश थी कि अपनी धुनों पर बनाया गाना वो मोहम्मद रफी से ही गवाएंगे। लेकिन उन्हें देने के लिए उतनी फीस नहीं थी।
फीस के लिए नहीं थे पैसे
ऐसे में वो नया संगीतकार, म्यूजिक अरेंजर अमर हल्दीपुर के साथ मोहम्मद रफी के पास गाने का ऑफर लेकर पहुंचे। ये वही वक्त था जब मोहम्मद रफी की फीस 15 हजार थी। लेकिन जब रफी साहब के मैनेजर को संगीतकार की आर्थिक हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने फीस 15 हजार से 12 हजार कर दी। लेकिन उस नए संगीतकार के पास तो 12 हजार भी नहीं थे। साथ आए अमर हल्दीपुर को लगा कि अब मोहम्मद रफी दोनों को बाहर ही भेज देंगे। लेकिन रफी साहब ने दोनों को अंदर अपने कमरे में बुलाया। अमर हल्दीपुर ने हिम्मत की और कहा, ‘साहब हमारे पास 12 हजार नहीं हैं’। मोहम्मद रफी ने दोनों की तरफ देखा और पूछा सरल, प्यार भरे लहजे से पूछा ‘कितने हैं तुम्हारे पास?’
ये है मोहम्मद रफी की महानता
अमर और साथ आए नए संगीतकार ने जवाब दिया कि सिर्फ 2 हजार। अमर हल्दीपुर को लगा कि 15 हजार फीस लेने वाले मोहम्मद रफी इस फीस को अपनी बेइज्जती समझेंगे। लेकिन इसके बाद रफी साहब ने कहा, ‘ठीक है भाई, बाजा लाओ, रियाज शुरू करते हैं।’ ये सुनते ही दोनों शख्स हैरान हो गए। लेकिन इसके बाद अमर हल्दीपुर के दिमाग में एक बात खटक रही थी। समय मिलते ही उन्होंने रफी साहब से पूछा कि अगर बात 2 हजार तक पहुंच गई थी तो आप फ्री में ही गा देते, 2 हजार भी क्यों लिए। इसके जवाब में रफी साहब ने जो कहा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सिंगर ने कहा, ‘अमर, अगर मैं ये गाना फ्री में गा देता तो इस नए लड़के पर जिंदगी भर मेरा एहसान रह जाता। 2 हजार रुपए फीस के लेकर मैंने ये एहसान उतार दिया है। इसे एहसास करवाया है कि इसने मुझे मेरी पूरी फीस दी है।’ रफी साहब नहीं चाहते थे कि उनका एहसान किसी पर हो। यहां रफी साहब ने साबित किया था कि क्यों उन्हें इंडस्ट्री का सबसे सज्जन और फरिश्ता कहा जाता था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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