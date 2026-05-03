जानिए किशोर कुमार ने एक्टर डैनी को क्यों बुलाया था अपने घर, एक्टर से सुने नेपाली गाने, ये पूरा किस्सा
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर किशोर कुमार ने एक बार एक्टर डैनी को मिलने के लिए बुलाया और उनसे कई गाने सुने। लेकिन डैनी ये समझ नहीं पाए कि आखिर क्यों लीजेंडरी सिंगर उनकी आवाज में गाना सुन रहे हैं। ये मजेदार किस्सा जानिए-
1977 में एक फिल्म आई थी ‘अभी तो जी लें’। इस फिल्म में जया बच्चन, डैनी, किरन कुमार, सिमी ग्रेवाल जैसे एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इस फिल्म का एक गाना खूब पसंद किया गया। इस गाने को उस समय के मशहूर सिंगर किशोर कुमार ने गाया था। ये गाना डैनी पर फिल्माया गया था। डैनी की आवाज बनने के लिए किशोर कुमार को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी।
डैनी के लिए गाया गाना
फिल्म ‘अभी तो जी लें’ का म्यूजिक डायरेक्टर जगमोहन बक्शी और सपन सेनगुप्ता ने तैयार किया था। इस फिल्म के गाने किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाए थे। ऐसे में जब किशोर कुमार को पता चला कि उन्हें फिल्म में एक्टर डैनी के लिए गीत गाने है तो उन्होंने एक्टर डैनी को अपने घर बुलाया।
किशोर कुमार ने डैनी से की मुलाकात
उस समय डैनी नए एक्टर थे। वो थोड़े घबराए हुए थे कि आखिर क्यों किशोर कुमार जैसे बड़े सिंगर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। किशोर कुमार जन डैनी से मिले तो उन्होंने कहा कि वो उनकी आवाज में गाने सुनना चाहते हैं। डैनी ने थोड़ी हिचक के साथ किशोर कुमार को अपनी आवाज में कुछ नेपाली और असमी गाने सुनाए। डैनी गाने सुना कर चले गए। लेकिन उन्हें नहीं समझ आया कि आखिर क्यों उनसे ये गाने गवाए गए थे।
किशोर कुमार ने इसलिए डैनी को अपने घर बुलाया था
दरअसल, किशोर कुमार डैनी की आवाज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, गाना गाते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे थे।डैनी के जाने के बाद किशोर कुमार ने कई और नेपाली और ट्राइबल गीत सुने। और एक अलग आवाज तैयार की। किशोर कुमार ने इस अलग आवाज में डैनी के लिए फिल्म ‘अभी तो जी लें’का गाना 'तू लाली है सवेरे वाली' गाया। इस गाने में जब डैनी लिप्सिंग करते नजर आते हैं तो कोई पहचान नहीं सकता है कि ये असल में किशोर कुमार की आवाज है। ये गाना खूब पसंद किया गया था। इतने सालों बाद भी सुना जाता है। इसके बाद किशोर कुमार ने डैनी के लिए एक बंगाली गाना भी गाया था। किशोर कुमार अपने इसी अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे।
फिल्म की कहानी
बता दें, फिल्म ‘अभी तो जी लें’ की कहानी कॉलेज स्टूडेंट, लव स्टोरी और बदले की थी। जया बच्चन ने लीड जया नाम की लड़की का किरदार निभाया था जो राकेश नाम के स्टूडेंट को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जया से बदला लेने के लिए उसे परेशान किया जाता है। फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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