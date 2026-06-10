मीना कुमारी को सिर्फ इस छोटी बात पर पति के सेक्रेटरी ने मार दिया था थप्पड़, लगाई थी कई पाबंदी

मीना कुमारी को सिर्फ इस छोटी बात पर पति के सेक्रेटरी ने मार दिया था थप्पड़, लगाई थी कई पाबंदी
मीना कुमारी एक थप्पड़ की वजह से पति कमाल अमरोही का घर छोड़ आई थीं। ये थप्पड़ पति के सेक्रेटरी ने इतनी छोटी सी बात के लिए मारा था। देश की इतनी बड़ी एक्ट्रेस को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ।
गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मीना कुमारी पर्दे पर जितनी हसीन और अदाकारी से भरी लगती थीं, असल जिंदगी में वो एक उदास आत्मा बन चुकी थीं। पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी दुखों से गुजर रही थीं। दुख ये था कि जिसे अपना कह सके वो अपना नहीं था। जिंदगी उन्हें जिल्लत भरी लगने लगी, शराब ने सहारा दिया। पति कमाल अमरोही से रिश्ते ठीक नहीं थे, फिर भी ये गम काफी था। लेकिन जब पति के सेक्रेटरी ने इंडस्ट्री की इस बड़ी हीरोइन को थप्पड़ जड़ दिया तो उन्हें लगा जैसे अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ बचा नहीं।
मीना कुमारी ने थप्पड़ की वजह से छोड़ दिया था पति का घर
पत्रकार विनोद मेहता ने मीना कुमारी पर रिसर्च कर किताब लिखी थी। इस किताब में एक थप्पड़ का भी ज़िक्र है। विनोद मेहता की किताब के मुताबिक मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही का रिश्ता उस थप्पड़ के बाद टूट गया था। ये बात 1964 की है जब एक्ट्रेस फिल्म 'पिंजरे के पंछी' नाम की फिल्म के मुहूर्त शॉट के लिए सेट पर पहुंची थीं। एक्ट्रेस अपने मेकअप रूम में थीं तभी गीतकार गुलजार वहां आ गए। उस समय मीना के मेकअप में किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मीना कुमारी के कहने पर गुलजार उनके मेकअप रूम में चले गए। इसी बात को लेकर मीना कुमारी और कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली के बीच बहस हुई। इस बहस के दौरान बाकर अली ने सेट पर सबके सामने मीना कुमारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय सेट पर सभी लोग मौजूद थे। मीना कुमारी ने बाकर से कहा कि आज वो घर नहीं लौटेंगी।
सेक्रेटरी ने मारा था मीना कुमारी को थप्पड़
इस थप्पड़ वाली घटना के बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर कभी नहीं लौटी। वो अपनी बहन मधु और उनके पति महमूद के घर चली गई। और फिर नहीं लौटीं। मीना कुमारी ने इस थप्पड़ का जिक्र नरगिस दत्त के साथ किया था। वो चाहती थीं कि पति कमाल अमरोही थप्पड़ मारने वाले बाकर अली के खिलाफ कुछ एक्शन लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मीना ने दूरियां बना ली और वो शराब के और नजदीक चली गई। मीना अपने बाथरूम में शराब को दूसरी बोतलों में छुपा कर रखती थीं।
आजाद हो गई मीना
ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी पर कमाल अमरोही ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई थीं। जब उन्होंने कमाल का घर छोड़ा तो वो आजाद हो गई। उनका नाम एक्टर धर्मेंद्र के साथ जुड़ा था। पति कमाल ने उनपर आरोप लगाया था कि मीना कुमारी के गैर मर्दों से संबंध थे। हालांकि, मीना ने सालों बाद कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा की शूटिंग पूरी की और फिर 1972 में उनका निधन हो गया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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