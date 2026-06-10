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मीना कुमारी को सिर्फ इस छोटी बात पर पति के सेक्रेटरी ने मार दिया था थप्पड़, लगाई थी कई पाबंदी

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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मीना कुमारी एक थप्पड़ की वजह से पति कमाल अमरोही का घर छोड़ आई थीं। ये थप्पड़ पति के सेक्रेटरी ने इतनी छोटी सी बात के लिए मारा था। देश की इतनी बड़ी एक्ट्रेस को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ।

मीना कुमारी को सिर्फ इस छोटी बात पर पति के सेक्रेटरी ने मार दिया था थप्पड़, लगाई थी कई पाबंदी

गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मीना कुमारी पर्दे पर जितनी हसीन और अदाकारी से भरी लगती थीं, असल जिंदगी में वो एक उदास आत्मा बन चुकी थीं। पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी दुखों से गुजर रही थीं। दुख ये था कि जिसे अपना कह सके वो अपना नहीं था। जिंदगी उन्हें जिल्लत भरी लगने लगी, शराब ने सहारा दिया। पति कमाल अमरोही से रिश्ते ठीक नहीं थे, फिर भी ये गम काफी था। लेकिन जब पति के सेक्रेटरी ने इंडस्ट्री की इस बड़ी हीरोइन को थप्पड़ जड़ दिया तो उन्हें लगा जैसे अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ बचा नहीं।

मीना कुमारी ने थप्पड़ की वजह से छोड़ दिया था पति का घर

पत्रकार विनोद मेहता ने मीना कुमारी पर रिसर्च कर किताब लिखी थी। इस किताब में एक थप्पड़ का भी ज़िक्र है। विनोद मेहता की किताब के मुताबिक मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही का रिश्ता उस थप्पड़ के बाद टूट गया था। ये बात 1964 की है जब एक्ट्रेस फिल्म 'पिंजरे के पंछी' नाम की फिल्म के मुहूर्त शॉट के लिए सेट पर पहुंची थीं। एक्ट्रेस अपने मेकअप रूम में थीं तभी गीतकार गुलजार वहां आ गए। उस समय मीना के मेकअप में किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मीना कुमारी के कहने पर गुलजार उनके मेकअप रूम में चले गए। इसी बात को लेकर मीना कुमारी और कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली के बीच बहस हुई। इस बहस के दौरान बाकर अली ने सेट पर सबके सामने मीना कुमारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय सेट पर सभी लोग मौजूद थे। मीना कुमारी ने बाकर से कहा कि आज वो घर नहीं लौटेंगी।

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घमंड

सेक्रेटरी ने मारा था मीना कुमारी को थप्पड़

इस थप्पड़ वाली घटना के बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर कभी नहीं लौटी। वो अपनी बहन मधु और उनके पति महमूद के घर चली गई। और फिर नहीं लौटीं। मीना कुमारी ने इस थप्पड़ का जिक्र नरगिस दत्त के साथ किया था। वो चाहती थीं कि पति कमाल अमरोही थप्पड़ मारने वाले बाकर अली के खिलाफ कुछ एक्शन लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मीना ने दूरियां बना ली और वो शराब के और नजदीक चली गई। मीना अपने बाथरूम में शराब को दूसरी बोतलों में छुपा कर रखती थीं।

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आजाद हो गई मीना

ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी पर कमाल अमरोही ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई थीं। जब उन्होंने कमाल का घर छोड़ा तो वो आजाद हो गई। उनका नाम एक्टर धर्मेंद्र के साथ जुड़ा था। पति कमाल ने उनपर आरोप लगाया था कि मीना कुमारी के गैर मर्दों से संबंध थे। हालांकि, मीना ने सालों बाद कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा की शूटिंग पूरी की और फिर 1972 में उनका निधन हो गया।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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