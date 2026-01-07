Hindustan Hindi News
पहली फिल्म देने से पहले गोविंदा के मामा ने जड़ दिया था एक्टर को थप्पड़, वीडियो कैसेट ने बदल दी जिंदगी

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की किस्मत इस एक कैसेट से बदल गई थी। गोविंदा की हाईट, शक्ल और आवाज को पसंद नहीं करने वाले फिल्ममेकर्स ने जब वो कैसेट देखा तो बोलती बंद हो गई। इसी एक कैसेट ने दिलवाया था उनके करियर का पहला बड़ा रोल।

Jan 07, 2026 02:46 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा आज बड़ा नाम है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो काम के लिए हर फिल्ममेकर्स के दरवाजे पर जाया करते थे। गोविंदा ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया था कि उन्हें उनकी हाईट, आवाज और शक्ल में मेकर्स को दम नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपना एक वीडियो कैसेट बनाया। इससे पहले उन्होंने डांस और एक्शन की क्लास ली। खुद को साबित करने के लिए फिर से मेकर्स के पास जा पहुंचे। लेकिन गोविंदा को अंदाजा नहीं था कि उनके करियर की शुरुआत घर से ही होने वाली है।

गोविंदा ने बनवाया अपना कैसेट

गोविंदा ने अपने उस पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो उस समय विरार में रहते थे और रोजाना सफर करने में उनके कई घंटे बर्बाद होते थे। वो हर रोज अपना कैसेट लेकर मेकर्स के पास जाते और फिर निराशा के साथ वापस आ जाते। इस बीच गोविंदा अपने एक्टर मामा उदय नारायण सिंह के खार वाले रहने लगे थे। गोविंदा ने बताया कि उनके मामा एक फिल्म बना रहे थे। उसका कांसेप्ट और कास्ट अलग थी। वो एम् म्य्चोर एक्टर की तलाश कर रहे थे। इसलिए गोविंदा ने अपना कैसेट कभी मामा को नहीं दिखाया।

मामा ने जड़ दिया थप्पड़

लेकिन एक दिन जब गोविंदा मामा के घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने कैसेट का ज़िक्र किया। मामा ने कैसेट देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर एक दिन मामा उदय नारायण ने गोविंदा को बताया कि उन्हें उनकी फिल्म का हीरो मिल गया है। उन्होंने गोविंदा से आंखें बंद करने को कहा और एक तेज थप्पड़ मार दिया। ये प्यार वाला थप्पड़ था। मामा ने बताया कि वो ही उनकी फिल्म तन बदन के हीरो हैं। गोविंदा की वो कैसेट देखने के बाद मामा ने अपनी फिल्म की कास्ट और सब्जेक्ट बदल दिया था। इसके बाद गोविंदा रुके नहीं। उन्हें 80 के दशक के अंतिम सालों में कई फिल्मों के ऑफर आने लगे।

दुनिया के बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में गोविंदा का नाम

90 का दशक शुरू होते ही गोविंदा स्टार बन चुके थे। उन्होंने उस दौरान लगातार कई हिट फिल्में दी और मेकर्स की पहली पसंद बन गए। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना समेत कई एक्टर्स के साथ काम किया। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन, 2000 के दशक में सलमान खान, अक्षय कुमार के सामने शानदार परफोर्म कर ऑडियंस के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। ऐसे एक कैसेट ने गोविंदा की जिंदगी बदल दी थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा का नाम दुनिया के 10 सबसे बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है।

