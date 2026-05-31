बहुत जताते हो चाह हमसे… जानिए 33 साल बाद भी क्यों मशहूर है गोविंदा का ये गाना? इस गीतकार ने लिखे बोल
गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म का गाना ‘बहुत जताते हो चाह हमसे’ इसलिए आज भी करता है ट्रेंड। इस गाने के लिए नदीम-श्रवण की जोड़ी ने ये नया फॉर्मूला अपनाया था। इसलिए इंस्टाग्राम रील में भी वायरल है गाना।
1993 में गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म आई थी ‘आदमी खिलौना है’। इस फिल्म में जीतेंद्र और रीना रॉय लीड रोल में थी। फिल्म की कहानी दो भाइयों पर बेस्ड थी जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। लेकिन कहानी से ज्यादा फिल्म के गाने खूब पॉपुलर थे। उसमें से एक था ‘बहुत जताते हो चाह हमसे’ था। इस गाने में गोविंदा और मीनाक्षी नजर आए थे। लेकिन 33 साल बाद भी ये गाना आज भी ऑडियंस के बीच पॉपुलर है। इसी गाने पर बनीं इंस्टाग्राम रील वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के पॉपुलर होने की वजह क्या है?
इतने सालों बाद ट्रेंड कर रहा है ये गाना
ये 90 के दशक का पीक टाइम टाइम था। इस दौर में नदीम-श्रवण की जोड़ी अपने म्यूजिक से कमाल करना शुरू कर चुकी थी। म्यूजिक हिट होने के बेस्ड पर ही फिल्मों को भी फायदा हो रहा था। कुमार सानू, उदित नायारण, साधना सरगम, अल्का याग्निक जैसे सिंगर्स अपनी जगह बना चुके थे। उस समय रिलीज हो रही फिल्मों के हिट म्यूजिक में कुमार सानू-अल्का याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज सुनाई देती थी या उदित नारायण-अल्का याग्निक। साधना सरगम और कई अन्य सिंगर्स भी गाने गा रहे थे। लेकिन टॉप सिंगर्स की लिस्ट में यही शामिल थे।
इसलिए हिट था ये गाना
कई फिल्मों में हिट गाने दे चुके नदीम-श्रवण की जोड़ी ने अपनी पिछली फिल्मों में अल्का याग्निक और कुमार सानू की जोड़ी से गाने गवाए थे। लेकिन फिल्म आदमी खिलौना के लिए उन्होंने अल्का याग्निक और मोहम्मद अजीज को मौका दिया। इन दोनों की आवाज की पिच अलग होने की वजह से गाने में एक अलग ताजगी सुनाई देती है। इन दोनों की अलग आवाज का फायदा नदीम-श्रवण की जोड़ी ने उठाया और ऐसा म्यूजिक तैयार किया जो उस समय के ट्रेंडिंग म्यूजिक से अलग था। इस गाने की धुनों में ठहराव था। गाने के बीच में रुकावट सुनाई देती थी। यही ताजगी ऑडियंस को पसंद आई और अलग म्यूजिक, आवाजों की वजह से ये गाना 33 साल बाद भी सुनने में ताजा लगता है। इस जोड़ी ने फिल्म में कई और हिट गाने भी गाए।
फिल्म के हिट गाने
आदमी खिलौना है में कुल 8 गाने थे। इनमें से फिल्म का टाइटल सॉन्ग आदमी खिलौना है के हैपी और सैड वर्जन सुनाई दिए थे। इसके अलावा 'बुलबुल ने भी', 'मत कर इतना गुरूर'। जैसे गाने शामिल हैं। इस सभी गानों के लिरिक्स समीर अनजान ने लिखे थे। ये सभी गाने आज भी पसंद किए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।