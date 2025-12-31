आखिर क्यों ट्रेंड कर रही है दुल्कर सलमान की नेटफ्लिक्स फिल्म कांथा? अनोखी है कहानी और किरदार
साल 2025 में आई फिल्म कांथा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही है। आखिर क्यों ये फिल्म ट्रेंड में है, क्या है इस फिल्म की अनोखी कहानी जो ऑडियंस को सीट से उठने नहीं दे रही। जानिए-
साल 2025 में नेटफ्लिक्स पर शानदार फिल्में, शो और वेब सीरीज आई हैं जिन्होंने ऑडियंस को बांधे रखा। इसमें से एक फिल्म है कांथा जो अपने रिलीज के बाद से ही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 और OTT व्यूवरशिप की टॉप 5 में बनी हुई है। आखिर क्या है कांथा जो हर दिन लाखों लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। व्यूज की बात करें तो पिछले हफ्ते इस फिल्म को 17 लाख से अधिक बार देखा गया था। इस हफ्ते भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
थिएटर पर फ्लॉप, नेटफ्लिक्स पर छाई
14 नवंबर को तमिल फिल्म कांथा थिएटर में रिलीज होती है। इस फिल्म को 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। लेकिन इस फिल्म को देखने थिएटर तक ऑडियंस नहीं पहुंची। कांथा की कहानी 1950 की एक घटना के इर्द-गिर्द रची गई है तो शायद फिल्म से ऑडियंस को इतनी उम्मीद नहीं होगी। 40 करोड़ के बजट की इस फिल्म ने 22 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया और एक महीने से भी कम समय में फिल्म को 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर उतार दिया गया था। तब से लेकर अब तक ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है।
फिल्म की कहानी और जबरदस्त सस्पेंस
अब फिल्म की कहानी की बात करते हैं और ये भी कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि ये ट्रेंड में है। कहानी दो किरदारों पर गढ़ी गई है। दुल्कर सलमान ने लीड महादेवन का किरदार निभाया है और समुथिराकानी बने हैं महादेवन के अय्या। फिल्म में दिखाया जाता है कि अय्या अनाथ महादेवन को अपने घर ले आते हैं। उसे एक्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं और कड़ी मेहनत के बाद महादेवन एक बड़ा एक्टर बन हटा है। वहीं अय्या एक मशहूर डायरेक्टर। लेकिन अय्या की जिंदगी के अपने कुछ उसूल है। वो चाहते थे कि महादेवन उनके हिसाब से एक्टिंग करे। लेकिन स्टार बन चुके महादेवन अब कहां अपने इस गुरु की बात मानने वाले हैं। दोनों के बीच ईगो आ जाता है। अय्या झूठे केस में महादेवन को फंसा देते हैं। इससे दोनों का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन सालों बाद महादेवन बड़ा स्टार बनकर लौटते हैं। तब तक अय्या उतने मशहूर नहीं रहे। लेकिन उनकी लिखी कहानी में अब भी जान है। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट सांथा जिसमें काम करने के लिए महादेवन राजी हो जाते हैं।
फिर होता है मर्डर
लेकिन सेट पर डायरेक्टर और एक्टर के बीच की पुरानी कड़वाहट नजर आती है। महादेवन, अय्या के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम बदल कर कांथा कर देते हैं। तो वहीं अय्या, महादेवन के सामने अपनी दूसरी शिष्या कुमारी को उतारते हैं। कुमारी बेहद खूबसूरत, शानदार एक्ट्रेस जिसका काम देखकर खुद महादेवन भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते। फिल्म की शूटिंग के दौरान शादीशुदा महादेवन को कुमारी से प्यार हो जाता है। लेकिन फिल्म के आखिरी सीन से पहले ही कुमारी का मर्डर हो जाता है।
IMDb की रेटिंग
इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए फोनिक्स यानी एक्टर राणा दग्गुबाती की एंट्री होती है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के दौरान कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं। यही ट्विस्ट आपको सीट से उठने नहीं देते। फिल्म इसलिए ट्रेंड में बनी हुई है और ऑडियंस इसे पसंद कर रही है। IMDb पर इस फिल्म को 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। वैसे बता दें, इस फिल्म में कुमारी का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री ने कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन में जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था।
