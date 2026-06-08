अमिताभ बच्चन ने इसलिए संजय दत्त को दे दिया था अपना जीता हुआ बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, राज कुमार ने की तारीफ
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपना जीता हुआ बेस्ट एक्टर जा अवॉर्ड उस दौर के इन दो शानदार एक्टर के नाम कर दिया था। इसके पीछे की वजह कम लोग जानते हैं। एक्टर राज कुमार ने की थी अमिताभ बच्चन की तारीफ।
किसी भी एक्टर के लिए ऑडियंस के प्यार के साथ काम के लिए मिलने वाला अवॉर्ड बहुत खास होता है। लेकिन जब जीता हुआ अवॉर्ड किसी दूसरे एक्टर को देना पड़े तो? ऐसा एक किस्सा है 1992 फिल्म फेयर अवॉर्ड फंक्शन के दौरान का। इस अवॉर्ड इवेंट में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीतने वाले दिग्गज एक्टर ने अपना जीता हुआ सम्मान दूसरे एक्टर के नाम कर दिया था। ये बात 1992 में आयोजित हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड की है। इस साल अमिताभ बच्चन ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था। लेकिन उन्होंने अपना अवॉर्ड इन दो एक्टर्स के नाम कर दिया था।
बच्चन बच्चन ने दे दिया अपना जीता हुआ अवॉर्ड
1992 में फिल्मफेयर अवॉर्ड का आयोजन हुआ था। इस इवेंट में 1991 में आई फिल्मों के लिए अवॉर्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर की केटेगरी में आमिर खान अपनी फिल्म दिल है की मानता नहीं, अनिल कपूर फिल्म लम्हे के लिए, दिलीप कुमार फिल्म सौदागर के लिए, संजय दत्त फिल्म साजन और अमिताभ बच्चन फिल्म हम के लिए नॉमिनेटेड थे। कमाई के हिसाब से भी ये सभी फिल्में शानदार थीं। लेकिन फिल्म हम में अमिताभ बच्चन के किरदार टाइगर ने ऑडियंस पर अलग छाप छोड़ी थी। उनकी शानदार परफॉरमेंस के लिए आज भी ये फिल्म याद की जाती है। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने बेस्ट एक्टर जा फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। राज कुमार स्टेज पर उन्हें अवॉर्ड देने पहुंचे।
राज कुमार ने की अमिताभ की तारीफ
अमिताभ ने दिग्गज एक्टर राज कुमार के हाथों से अवॉर्ड लिया। चारों तरफ अमिताभ बच्चन का नाम गूंज रहा था। उन्होंने अवॉर्ड लिया और जूरी का आभार जताया। इसके साथ ही उहोंने कहा कि पिछले साल उन्हें राज कपूर अवॉर्ड दिया गया था जिसके बाद लग रहा था कि अब आगे उन्हें अवॉर्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन इस अवॉर्ड की थीम है ब्रेव न्यू फेस। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसमें फिट हूं। ना तो मैं ब्रेव रहा हूं और ना मेरा चेहरा नया है। इस थीम के आधार पर मैं अपना ये अवॉर्ड फ्यूचर एक्टर्स मिस्टर संजय दत्त और आमिर खान के साथ ये अवॉर्ड शेयर करना चाहूंगा।' इसके बाद लंबे बालों के साथ संजय दत्त स्टेज पर गए और अमिताभ बच्चन ने अपना जीता हुआ अवॉर्ड उन्हें दे दिया। इस अवॉर्ड फंक्शन में आमिर खान मौजूद नहीं थे। संजय दत्त अपनी फिल्म साजन के लिए तारीफें बटोर रहे थे। वहीं आमिर खान दिल है की मानता नहीं के लिए। इस अवॉर्ड को देने वाले राज कुमार ने अमिताभ बच्चन की तारीफ में कहा था, ‘अमित ये अवॉर्ड डिजर्व करते हैं वो एक निपूर्ण कलाकार और पसंद किए जाने वाले स्टार हैं।
1992 में अवॉर्ड जीतने वाले सितारे
बता दें, उस साल अनिल कपूर की फ्लॉप फिल्म लम्हे को को बेस्ट फिल्म चुना गया था। सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी बनी बेस्ट एक्ट्रेस, फिल्म सनम बेवफा के लिए डैनी ने बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अवॉर्ड जीता। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थीं फरीदा जलाल उनकी फिल्म हीना के लिए। इसी साल अजय देवगन ने बेस्ट डेब्यू करने वाले एक्टर बने थे फिल्म फूल और कांटे के लिए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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