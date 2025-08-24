फिल्म ‘नो एंट्री’ के सीक्वल से इस शख्स की वजह से बाहर हुए सलमान खान? बोनी कपूर ने कई साल की कोशिश

नो एंट्री के सीक्वल में सलमान खान के नई होने के बीच बोनी और अर्जुन कपूर से अनबन की खबर सामने आई है। साल 2005 में आई नो एंट्री में सलमान, अनिल कपूर और फरदीन खान ने लीड रोल निभाया था।

साल 2005 में रिलीज हुई सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की फिल्म नो एंट्री ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कॉमेडी, ड्रामा बेस्ड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की और आज भी ऑडियंस क फेवरेट है। फिल्म में लारा दत्ता, ईशा देओल और सेलिना जेटली जैसी एक्ट्रेसेज ने अहम किरदार निभाए थे। कॉमेडी और कॉन्फ्यूज़न से भरी यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही। अब इसका सीक्वल बन रहा है वो भी नई कास्ट के साथ। मेकर्स पुरानी कास्ट, खासकर सलमान को इस फिल्म में वापस नहीं ला पाए। अब इसके पीछे का एक कारण सामने आया है।

सलमान और बोनी कपूर के बीच अनबन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान के सीक्वल से बाहर होने की बड़ी वजह बोनी कपूर और अर्जुन कपूर के साथ उनकी अनबन है। रिपोर्ट के मुताबिक, “सलमान की दिक्कत बोनी कपूर और अर्जुन कपूर से है। इसी वजह से बोनी को पूरी कास्ट बदलनी पड़ी।” ये दिक्कत अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के अफेयर से जुड़ी मानी जा रही है। मलाइका कभी सलमान की भाभी हुआ करती है। अरबाज से तलाक के बाद उनका रिश्ता अर्जुन कपूर से रहा। यही वजह है कि अब खान और कपूर परिवार के बीच अनबन मानी जाती है।