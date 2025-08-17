फिल्म नहीं कर रहे तो शादी कर लीजिए…सायरा बानो ने ऐसे भेजा था दिलीप कुमार के पास शादी का प्रस्ताव

बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक पोस्ट शेयर कर हेमा मालिनी संग उनके रिश्ते और दिलीप कुमार के साथ शादी के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनकी और हेमा की मुलाकात हुई थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सायरा बानो और हेमा मालिनी सालों से एक दूसरे के साथ खास रिश्ता शेयर करती आई हैं। लंबे वक्त बाद दोनों एक्ट्रेसेस की मुलाकात हुई और इस मुलाकात की झलक सायरा बानो ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों पिछले कुछ वक्त से मिलने का प्लान बना रहे थे लेकिन व्यस्तता की वजह से ये हो न सका। अब हेमा खुद उनसे मिलने आ पहुंची और दोनों ने घंटों तक बातें कीं। सायरा बानू ने इस मुलाकात के साथ हेमा से पहली मुलाकात और उनकी धर्मेंद्र की लव स्टोरी पर बात की।

हेमा से पहली मुलाकात सायरा ने हेमा से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, “1966 में दीवाना फिल्म के सेट पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वह अपने प्रोड्यूसर आनंदस्वामी के साथ आरके स्टूडियो आई थीं और उनकी खूबसूरती देखकर मैं तुरंत इम्प्रेस हो गई थी। बाद में कृष्णा राज सागर डैम पर जब हम शूट कर रहे थे तो हमारी रूम्स पास-पास थीं। शाम को मैं, मेरी मां, हेमा और उनकी मां साथ बैठते और बातें करते। मुझे याद है कि मेरी अम्मा उनके बालों में लोबान लगाया करती थीं ताकि फ्रेशनेस और खुशबू बनी रहे।”

धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी इसी बातचीत में सायरा ने हेमा की लव स्टोरी पर भी बात की और धर्मेंद्र के लिए उनके प्यार को बेहद खूबसूरत बताया। उन्होंने लिखा, “हाल ही में मैंने हेमा और धरम जी को एक रियलिटी शो में देखा, दोनों साथ नाच रहे थे। धरम जी ने हेमा को बांहों में लिया हुआ था और उनके बीच का प्यार और कम्फर्ट देखना दिल को सुकून देने वाला था। उस दिन हेमा हंसकर अपनी कजिन प्रभा से कह रही थीं कि ‘सायरा जी तो सब कुछ याद रखती हैं।’”

दिलीप कुमार के साथ शादी सायरा ने पोस्ट में अपने लिए जन्माष्टमी का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, “फिल्म शागिर्द का कान्हा गाना ठीक जन्माष्टमी पर शूट हो रहा था। उस रात जब मैं भगवान कृष्ण के सामने भजन गा रही थी तो मैंने मजाक में नासिर हुसैन साहब से कहा, ‘आप दिलीप साहब के साथ काम कर रहे हैं, उनसे कहिए कि सायरा आपके साथ काम करने के लिए मर रही है, और अगर वो मना करें तो उनसे कहिए मुझसे शादी कर लें।’ नासिर साहब जोर से हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने दिलीप साहब तक मेरी ये बात पहुंचा दी। मुझे बताया गया कि दिलीप साहब ने मुस्कराते हुए इसे टाल दिया लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही हफ्तों बाद वो मेरी जिंदगी में आए और मेरी अम्मा-नानी से मेरा हाथ मांग लिया।”