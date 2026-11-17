'रामायण के इंद्र' को लंबे वक्त तक मिलते थे आतंकवादी वाले रोल, फिर ऐसे बदली किस्मत
रामायण में इंद्र का किरदार निभाने वाले एक्टर कुणाल कपूर की किस्मत रंग दे बसंती से चमकी थी, लेकिन उससे पहले वह काफी वक्त तक अपना पसंदीदा रोल पाने के लिए हाथ-पैर मारते रहे थे।
रणबीर कपूर की 'रामायण' में देवराज इंद्र का किरदार निभाने वाले कुणाल कपूर को एक वक्त पर सिर्फ कवियों या आतंकवादियों के रोल ही मिला करते थे। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि कुणाल कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। कुणाल कपूर का यह पुराना इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें वह खुद मान रहे हैं कि उन्हें अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का मौका काफी देरी से मिला। कुणाल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म 'मीनाक्षी - अ टेल ऑफ थ्री सिटीज' के जरिए की थी, इसके बाद वह 'रंग दे बसंती' के जरिए घर-घर में मशहूर हो गए।
कुणाल बोले- यह फुटबॉल खेलने जैसा है
कुणाल कपूर ने बॉम्बे टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस तरह का काम वह करना चाहते थे, उसे करने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। कुणाल कपूर ने कहा, "कभी-कभी आपको वैसा काम नहीं मिलता जैसा आप ढूंढ रहे होते हैं। आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, और यह थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है।" कुणाल ने एक उदाहरण के जरिए समझाते हुए कहा, “यह एक फुटबॉल मैच का हिस्सा होने जैसा है। जिसमें हर कोई मैच खेल रहा है, और आप बेंच पर बैठकर अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं।”
लंबे वक्त तक मिलते रहे यही 2 किरदार
कुणाल कपूर ने बताया कि कैसे उन्हें शुरुआती दौर में काफी वक्त तक सिर्फ आतंकवादियों और कवियों जैसे किरदार दिए जाते रहे। उन्होंने कहा, "बहुत वक्त तक, मुझे या तो कवि या आतंकवादी का रोल ऑफर किया जाता था। ये दो तरह के रोल थे जो मुझे लगातार मिलते रहते थे। आप जानते हैं कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं।" लेकिन कुणाल बस इंतजार में थे, उस मौका का इंतजार जो उन्हें करियर में एक नई दिशा और रफ्तार दे सकता था। यह मौका उन्हें आमिर खान की फिल्म से मिला।
डिमांड के मुताबिक वहीं बदले कुणाल
रामायण मूवी के इंद्र ने यह भी बताया कि कैसे वक्त के साथ मार्केट में हीरो की इमेज काफी बदल चुकी है। कुणाल ने कहा, “जब मैंने शुरुआत की थी तब कुछ खास तरह की फिल्में बनती थीं। हीरो से एक खास तरह का होने की उम्मीद की जाती थी। आपको एक सांचे में फिट होना पड़ता था, जो मैं नहीं हुआ। आपको जिस तरह की फिल्में करनी थीं, उनसे कुछ उम्मीदें थीं। और मुझे वो फिल्में पसंद नहीं आईं। खुशकिस्मती से, अब जो हुआ है वह यह है कि अब सांचा बदल गया है। अलग-अलग तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं, और अलग कहानियां बन रही हैं।”
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