this is how actor mahesh thakur got salman khan starrer film hum sath sath hain फिल्म हम साथ साथ हैं में एक्टर महेश ठाकुर ऐसे बने थे सलमान खान के जीजा आनंद बाबू, नहीं मांगा किसी से काम, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडthis is how actor mahesh thakur got salman khan starrer film hum sath sath hain

फिल्म हम साथ साथ हैं में एक्टर महेश ठाकुर ऐसे बने थे सलमान खान के जीजा आनंद बाबू, नहीं मांगा किसी से काम

फिल्म हम साथ साथ है में सलमान खान के जेजा का किरदार निभाने वाले एक्टर महेश ठाकुर को पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें ये रोल कैसे मिला था? चलिए हम आपको बताते हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 03:40 PM
share Share
Follow Us on
फिल्म हम साथ साथ हैं में एक्टर महेश ठाकुर ऐसे बने थे सलमान खान के जीजा आनंद बाबू, नहीं मांगा किसी से काम

सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ है में एक्टर महेश ठाकुर भी नजर आए थे। इन्होने एक्ट्रेस नीलम के पति और दबंग खान के जीजा आनंद बाबू का किरदार निभाया था। लेकिन इन्हें रोल कैसे मिला ये एक मजेदार किस्सा है। मशहूर एक्टर महेश ठाकुर ने सालों तक मॉडलिंग, एड फिल्म्स और थिएटर के जरिए अपनी एक्टिंग की खूब झलक दिखाई। अमेरिका में पली‑बढ़ी महेश जी को अंग्रेज़ी और स्पैनिश भाषाओं पर भी अच्छी पकड़ थी। धीरे‑धीरे उन्होंने टीवी और थिएटर के जरिए खुद को साबित किया। साल 1995 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट शो सैलाब उनके प्रोफेशनल एक्टर बनने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ।

सलमान खान की फिल्म की डबिंग

लेकिन उनकी पहली नोटेबल फिल्म थी सलमान खान स्टारर हम साथ साथ हैं। राजश्री प्रोडक्शन्स के उस समय की प्लानिंग के मुताबिक महेश ठाकुर को पहले एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया, स्पैनिश भाषा में डब की गई मैंने प्यार किया फिल्म की डबिंग चेक करने के लिए। महेश को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जिस फिल्म को देखने के लिए कहा गया वह सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उन्होंने फिल्म को ध्यान से देखा और 8 कमियां नोट की, ताकि राजश्री प्रोडक्शन्स उन्हें सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकें।

नहीं मांगा काम

जब महेश ठाकुर इस सीक्रेट काम से बाहर आए, तो उनकी पत्नी ने उनसे मज़ाकिया अंदाज में पूछा, “तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी एक्टर हो और तुम्हें भी काम चाहिए?” महेश ने हंसते हुए कहा, “मुझे राजश्री वाले भला क्यों काम देंगे?” लेकिन उनकी पत्नी जब लगातार कहती रहीं, तो महेश ने कहा, “मैं किसी से इस तरह काम नहीं मांग सकता। अगर उन्हें लगेगा कि किसी रोल में मैं फिट बैठ रहा हूं, तो वे खुद मुझे ऑफर देंगे।”

कुछ दिन बाद सचमुच ऐसा ही हुआ। महेश ठाकुर के घर राजश्री प्रोडक्शन्स का फोन आया, जो उनकी पत्नी ने रिसीव किया। उन्होंने पत्नी से कहा कि “तुम तीन बजे तक राजश्री के ऑफिस पहुंच जाओ।” महेश उस वक्त एक स्टेज प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना काम खत्म कर राजश्री ऑफिस पहुंचने की तैयारी कर ली।

ऐसे मिला सबसे यादगार रोल

सूरज बड़जात्या से मुलाकात में महेश ठाकुर को हम साथ साथ हैं में चतुर्वेदी परिवार के दामाद आनंद पांडे का रोल ऑफर किया गया। महेश ने पहले रोल को ध्यान से पढ़ा और तय किया कि अगर यह रोल फिट बैठता है तो वह जरूर स्वीकार करेंगे। थोड़े समय बाद उन्होंने अपनी हामी दे दी और फिल्म का हिस्सा बन गए। उस वक्त उन्हें डेट शीट भी मिली, जिसमें 1998 की शूटिंग की सारी तारीखें व्यवस्थित रूप से मेंशन थीं।

Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।