ये है बॉलीवुड का सबसे लंबा गाना, देश भक्ति से लबरेज है 20 मिनट का ये सॉन्ग, सुनकर खौल उठेगा खून
कहा जाता है कि एक अच्छी फिल्म में सब कुछ अच्छा होना चाहिए तभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती है। इसमें फिल्म के गानों को सबसे ज्यादा महत्व होता है। वहीं, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन उनके गाने सुपरहिट रहें।
फिल्मों की कहानी के साथ-साथ एक और चीज होती है, जो उसे हिट बनाने में अहम रोल निभाती है। ये है इन फिल्मों के गाने। सालों लोगों को फिल्म की कहानी नहीं, लेकिन उसके गाने हमेशा याद रहते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छी फिल्म में सब कुछ अच्छा होना चाहिए तभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती है। इसमें फिल्म के गानों को सबसे ज्यादा महत्व होता है। वहीं, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन उनके गाने सुपरहिट रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड का कौन सा गाना सबसे लंबा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस बॉलीवुड के सबसे लंबे गाने के बारे में?
ये है बॉलीवुड का सबसे लंबा गाना
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है साल 2004 में आई फिल्म "अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों" का टाइटल ट्रैक। फिल्म के इस देशभक्ति गाने का टोटल टाइम लगभग 20 मिनट है। मूवी में इस गाने को तीन अलग-अलग हिस्सों में दिखाया गया है। "अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों" के टाइटल ट्रैक को अनु मलिक ने कंपोज किया था।
फिल्म की कास्ट
साल 2004 में आई फिल्म 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' में महानायक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, संदली सिन्हा, नगमा, दिव्या कुमार खोसला जैसे कलाकार लीड रोल में थे। इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं। इस फिल्म को क्रिटक्स के शानदार रिव्यू मिले थे। लेकिन थिएटर में ये दर्शकों को खींचने में नाकामयाब रही। इसका परिणाम ये रहा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस बुरी तरह से फ्लॉप रही।
फिल्म की कहानी
'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' (2004) अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक देशभक्ति फिल्म है। इसकी कहानी तीन पीढ़ियों के बलिदान, प्रेम और आतंकवाद के खिलाफ सेना की लड़ाई पर आधारित है। मूवी में मेजर अमरजीत सिंह का रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है। फिल्म की शुरुआत मेजर जनरल अमरजीत सिंह (अमिताभ बच्चन) से होती है, जो अपने बेटे विक्रमजीत सिंह (बॉबी देओल) को आतंकवादियों से लड़ते हुए और देश के लिए शहीद होते देखते हैं। विक्रमजीत की पत्नी (दिव्या खोसला) भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमजीत के बेटे, यानी अमरजीत के पोते कुणाल (बॉबी देओल) की एंट्री होती है। कुणाल अपने दादा की तरह सेना में शामिल होने से बचता है और एक लापरवाह जिंदगी जीता है। लेकिन एक आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें उसके कुछ दोस्त मारे जाते हैं, कुणाल की जिंदगी यहीं से टर्न लेती है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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