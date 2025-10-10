नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 12 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये इंडियन ब्लॉकबस्टर, जीते हैं 2 नेशनल अवॉर्ड

नेटफ्लिक्स पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों में एक साउथ इंडियन फिल्म पिछले 12 हफ्तों से अपनी जगह बनाए हुए है। आज यानी 10 अक्टूबर को ये फिल्म नंबर दो पर है। इस फिल्म ने दो नेशनल अवॉर्ड्स जीते हैं।

यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के नाम दो नेशनल अवॉर्ड्स भी हैं। यह फिल्म साल 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? इस फिल्म का नाम अगर आप नहीं पहचान पाए तो चलिए हम बताते हैं। इस फिल्म का नाम है कांतारा। हाल ही इस फिल्म का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुआ है। netflix.com/tudum की मानें तो कांतारा पिछले 12 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

फिल्म का बजट और कमाई आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म को केवल 96 दिनों में शूट कर लिया गया था। इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 16 करोड़ था। sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने भारत में 363.82 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है।