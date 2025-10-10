This Indian Blockbuster trending netflix top 10 from 12 weeks won 2 national awards 2022 release Kantara नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 12 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये इंडियन ब्लॉकबस्टर, जीते हैं 2 नेशनल अवॉर्ड, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThis Indian Blockbuster trending netflix top 10 from 12 weeks won 2 national awards 2022 release Kantara

नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 12 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये इंडियन ब्लॉकबस्टर, जीते हैं 2 नेशनल अवॉर्ड

नेटफ्लिक्स पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों में एक साउथ इंडियन फिल्म पिछले 12 हफ्तों से अपनी जगह बनाए हुए है। आज यानी 10 अक्टूबर को ये फिल्म नंबर दो पर है। इस फिल्म ने दो नेशनल अवॉर्ड्स जीते हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:42 PM
share Share
Follow Us on
नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 12 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये इंडियन ब्लॉकबस्टर, जीते हैं 2 नेशनल अवॉर्ड

नेटफ्लिक्स पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों में आज यानी 10 अक्टूबर को एक साउथ इंडियन फिल्म ने अपनी जगह बनाई है। ये साउथ इंडियन फिल्म पिछले 12 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के नाम दो नेशनल अवॉर्ड्स भी हैं। यह फिल्म साल 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

इस फिल्म का नाम अगर आप नहीं पहचान पाए तो चलिए हम बताते हैं। इस फिल्म का नाम है कांतारा। हाल ही इस फिल्म का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुआ है। netflix.com/tudum की मानें तो कांतारा पिछले 12 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

फिल्म का बजट और कमाई

आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म को केवल 96 दिनों में शूट कर लिया गया था। इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 16 करोड़ था। sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने भारत में 363.82 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है।

फिल्म के नाम हैं दो नेशनल अवॉर्ड्स

इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्शन के साथ-साथ ऋषभ शेट्टी फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। इस फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर और फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग व्होलसम एंटरटेंनमेंट के लिए नेशनल अवॉर्ड्स मिले थे। इसके अलावा फिल्म को 19 और अवॉर्ड्स मिले थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

Kantara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।