40 दिन में शूट हुई फिल्म को रिलीज होने में लग गए 15 साल, हिट हुआ म्यूजिक, डायरेक्टर भूल गए थे मूवी
हिंदी सिनेमा में सैफ अली खान की एक ऐसी भी फिल्म है जिसे शूट होने में लगे थे सिर्फ 40 दिन और रिलीज होने में 15 साल। डायरेक्टर ये फिल्म बना कर भूल गए थे। गाने हुए जबरदस्त हिट।
1994 में एक फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी जिसका नाम था 'सनम तेरी कसम'। इस फिल्म में सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट जैसे एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म रिलीज से पहले म्यूजिक लॉन्च कर दिया गया था और हर किसी की जुबान पर फिल्म के गाने थे। इस फिल्म को सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म साजन बनाने वाले मेकर्स ने बनाया था। गाने धूम मचा रहे थे। एक प्ले बॉय लड़के की कहानी थी। फिल्म रिलीज को तैयार थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिस फिल्म को शूट होने में सिर्फ 40 दिन लगे थे उसे रिलीज होने में 15 साल का समय लग गया।
40 दिन में शूट हुई फिल्म को रिलीज होने में लगे 15 साल
सैफ अली खान ने 1994 में एक फिल्म की शूटिंग की थी। इस फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लॉरेंस डिसूजा वहीं थे जिन्होंने सलमान खान की साजन कम वक्त में डायरेक्ट कर रिलीज कर दी थी। वहीं इन दोनों फिल्मों प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकाड़े। रिपोर्ट के मुताबिक इस लव स्टोरी को शूट करने में मेकर्स को 40 दिन का समय लगा। फिल्म रिलीज से पहले नदीम श्रवण के कम्पोजीशन वाला म्यूजिक रिलीज कर दिया गया। दूरदर्शन के म्यूजिकल सेगमेंट, रेडियो पर इसी फिल्म के गाने खूब बज रहे थे। मतलब म्यूजिक हिट हो चुका था। ऐसे में ऑडियंस इस शानदार म्यूजिक वाली फिल्म का इंतजार कर रही थीं।
फिल्म से जुड़ा विवाद
इसी दौरान प्रोड्यूसर का कोई विवाद हो गया और फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया। बाद में फिल्म का टाइटल बदलकर 'संबंध' और 'ये प्यार ही तो है' किया गया। लेकिन कई कोशिशो के बाद इस फिल्म को रिलीज करने के बारे में सोचा गया। लेकिन ये फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंची। 90 के दशक के आखिरी सालों में इस फिल्म को फिर रिलीज करने के बारे में सोचा गया। लेकिन उस समय तक सैफ अली खान और पूजा भट्ट की मार्किट वैल्यू डाउन हो गई थी तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीद नहीं रहा था। इसके बाद सैफ अली खान फिर से अपनी फिल्म 'दिल चाहता है' से फिर से खबरों में आए। मेकर्स ने फिर फिल्म रिलीज का प्लान बनाया। अनाउंसमेंट हुई और फिर कुछ कारणों से ये फिल्म थिएटर पर नहीं पहुंची।
डायरेक्ट भूल गए थे फिल्म
समय गुजरता जा रहा था। सैफ अली खान अपनी फिल्म लव आज कल से फिर से सुर्खियों में आए। मार्किट में उनकी वैल्यू बढ़ी। ऐसे वक्त में प्रोड्यूसर फिल्म के ओरिजिनल नाम 'सनम तेरी कसम' के साथ वापस आए। लेकिन सैफ अली खान ने अपनी इस फिल्म को प्रोमोट करने से मना कर दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर तो भूल भी चुके थे कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म भी डायरेक्ट की थी। फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई लेकिन मेकर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। बस म्यूजिक हिट है जो आज भी यूट्यूब पर सुना और देखा जाता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।