epaperई- पेपर
एक ऐसी फिल्म जिसने बचा लिया अजय देवगन का डूबता करियर, शाहरुख खान ने कर दी थी रिजेक्ट

संक्षेप:

अजय देवगन के करियर में एक ऐसा दौर आया था जब उनकी लगातार 7 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। ऐसे में शाहरुख खान की रिजेक्ट की हुई इस एक फिल्म ने अजय का डूबता करियर बचा लिया। एक्टर के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी ये फिल्म।

Jan 21, 2026 10:08 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आज इंडस्ट्री के बड़े स्टार माने जाते हैं। कई फिल्मों में उनकी परफॉरमेंस को ऑडियंस ने पसंद किया है। यादगार किरदार, जबरदस्त गाने अजय देवगन के करियर का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अजय के करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। करियर के शुरुआत में इतनी फ्लॉप फिल्में देना उनके करियर को डूबा रही थीं। फिर अजय को मिली एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ उनका करियर डूबने से बचाया बल्कि उन्हें उस समय का ऐसा हीरो बना दिया जो प्यार में हारे लोगों का सहारा बना। एक्टर का आशिकी मिजाज, उनका माथा कवर कर देने वाला हेयरस्टाइल इसी फिल्म के बाद से ट्रेंड बना। हैरानी वाली बात ये है कि इसी फिल्म को पहले शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दिया था।

जब अजय देवगन ने दी थी लगातार 7 फ्लॉप फिल्में

अजय देवगन ने 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम रखा था।फिल्म जबरदस्त हिट हुई, गाने जबरदस्त रहे। लेकिन अपने डेब्यू की सक्सेस को एक्टर ज्यादा दिन तक देख नहीं पाए। क्योंकि फूल और कांटे और जिगर के बाद आई उनकी 7 फिल्में लगातार फ्लॉप रही। इन फिल्मों के नाम थे, दिव्य शक्ति, बेदर्दी, प्लेटफार्म, संग्राम, शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता। ये वही समय था जब शाहरुख, आमिर और सलमान खान जैसे चमक रहे थे। ऐसे में अजय देवगन को इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए एक ऐसी फिल्म की जरूरत थी जो उनको वापस से लीड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दे।

शाहरुख खान ने रिजेक्ट की बड़ी फिल्म, अजय का बन गया करियर

इस बीच करण राजदान उस समय के नए एक्टर शाहरुख खान के लिए एक कहानी दिख रहे थे। इस फिल्म के दूसरे लीडिंग हीरो अजय देवगन थे जिनका किरदार छोटा था। लेकिन जब उस फिल्म की कहानी शाहरुख खान को सुनाई तो वो इसका अंत बदलना चाहते थे। शाहरुख का कहना था कि फिल्म के एंड में हीरोइन दूसरे हीरो को मिलनी चाहिए। बस यहीं बात नहीं बनी। करण राजदान ने फिल्म के दूसरे हीरो अजय देवगन से कहा कि अब वो इस फिल्म के लीड हीरो हैं। अजय इस किरदार को निभाने के लिए मान गए जो आगे चलकर उनके करियर के लिए मील का पत्थर बनी। वो फिल्म थी 1994 में आई दिलवाले।

शानदार हुई फिल्म की कमाई

अरुण सक्सेना का किरदार निभाया था और रवीना टंडन बनीं थीं उनकी हीरोइन सपना। सुनील शेट्टी ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। शानदार कमाई। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय में करीब 12 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था।

सुपरहिट म्यूजिक

फिल्म दिलवाले की कहानी के साथ नदीम-श्रवण की जोड़ी वाला म्यूजिक भी जबरदस्त हिट था। इस फिल्म का गाना ''जीता था जिसके लिए' साउथ में कॉपी किया गया था। उस समय के प्रेमियों के लिए फिल्म का गाना 'कितना हसीन चेहरा' किसी दवाई की तरह काम करता था। इसके अलावा 'मौका मिलेगा तो हम बता देंगे' जबरदस्त हिट हुआ।

दिलवाले ही वही फिल्म बनी जिसने अजय देवगन के करियर एक नई दिशा दी। अगर शाहरुख खान ये फिल्म रिजेक्ट नहीं करते तो शायद अरुण और सपना की लव स्टोरी इस तरह से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती।

