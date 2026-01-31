तुम मिस वर्ल्ड हो तो क्या एक्ट्रेस बन जाओगी…इस शख्स ने कर दी थी प्रियंका चोपड़ा की बेइज्जती

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब उन्होंने एक सीन को शूट करने के लिए 40 रीटेक ले लिए थे। ऐसा करने पर इस इंसान ने एक्ट्रेस की बेइज्जती करते हुए पहले सीखकर आने की बात कही थी।

बॉलीवुड से हॉलीवुड पहुंची प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल स्टार बन गई हैं। हिंदी के अलावा उन्हें इंग्लिश और अब साउथ फिल्मों में भी देखा जाएगा। लेकिन प्रियंका के लिए यहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। एक ऐसा भी दौर था जब उन्हें इंडस्ट्री ने दुत्कारा था। करियर के शुरुआत में एक डांस कोरियोग्राफर ने उनकी बेइज्जती करते हुए कुछ ऐसी बात कह दी थी जो वो कभी नहीं भूल पाई। इसके बाद प्रियंका ने खुद को साबित करने के लिए वो सब सीखा जिसमें उन्हें कमजोर कहा जाता था।

प्रियंका की इस डांस कोरियोग्राफर ने की थी बेइज्जती प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म अंदाज के दौरान उन्होंने 40 रीटेक ले लिए थे और वो सीन परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। प्रियंका ने कहा कि उस समय सरोज खान के बेटे राजू खान कोरियोग्राफर थे। उन्होंने कहा, ‘राजू खान ने अपना माइक नीचे फेंकते हुए कहा कि क्योंकि तुम एक मिस वर्ल्ड हो तो तुम्हें लगता है तुम एक्ट्रेस बन जाओगी। जाओ पहले डांस सीख कर आओ’। प्रियंका ने बताया कि उस दौरान उनके साथ ऐसा बहुत कुछ होता था।