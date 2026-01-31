Hindustan Hindi News
तुम मिस वर्ल्ड हो तो क्या एक्ट्रेस बन जाओगी…इस शख्स ने कर दी थी प्रियंका चोपड़ा की बेइज्जती

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब उन्होंने एक सीन को शूट करने के लिए 40 रीटेक ले लिए थे। ऐसा करने पर इस इंसान ने एक्ट्रेस की बेइज्जती करते हुए पहले सीखकर आने की बात कही थी।

Jan 31, 2026 03:43 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड से हॉलीवुड पहुंची प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल स्टार बन गई हैं। हिंदी के अलावा उन्हें इंग्लिश और अब साउथ फिल्मों में भी देखा जाएगा। लेकिन प्रियंका के लिए यहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। एक ऐसा भी दौर था जब उन्हें इंडस्ट्री ने दुत्कारा था। करियर के शुरुआत में एक डांस कोरियोग्राफर ने उनकी बेइज्जती करते हुए कुछ ऐसी बात कह दी थी जो वो कभी नहीं भूल पाई। इसके बाद प्रियंका ने खुद को साबित करने के लिए वो सब सीखा जिसमें उन्हें कमजोर कहा जाता था।

प्रियंका की इस डांस कोरियोग्राफर ने की थी बेइज्जती

प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म अंदाज के दौरान उन्होंने 40 रीटेक ले लिए थे और वो सीन परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। प्रियंका ने कहा कि उस समय सरोज खान के बेटे राजू खान कोरियोग्राफर थे। उन्होंने कहा, ‘राजू खान ने अपना माइक नीचे फेंकते हुए कहा कि क्योंकि तुम एक मिस वर्ल्ड हो तो तुम्हें लगता है तुम एक्ट्रेस बन जाओगी। जाओ पहले डांस सीख कर आओ’। प्रियंका ने बताया कि उस दौरान उनके साथ ऐसा बहुत कुछ होता था।

प्रियंका चोपड़ा

बेइज्जती के बाद प्रियंका ने खुद पर किया काम

प्रियंका ने आगे बताया कि उस समय ही अक्षय कुमार की पत्नी की डिलीवरी होनी थी तो फिल्म का शूटिंग शेड्यूल बदल गया। पूरी कास्ट को कुछ समय के लिए वापस इंडिया आना पड़ा। इसी दौरान प्रियंका ने पंडित वीरू कृष्णन की क्लास ज्वाइन की और हर दिन के वो 6 घंटे सिर्फ कत्थक सीखने में बिताती थीं। एक्ट्रेस ने कहा कि जब वो दूसरे शेड्यूल के लिए वापस गई तो उन्हें डांस के बारे में बहुत कुछ पता था। और इसी समय उन्होंने सीखा कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है आप कभी भी उसे सीख सकते हो। इसके बाद प्रियंका ने अपने डांस और एक्टिंग पर कड़ी मेहनत की।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Priyanka Chopra

