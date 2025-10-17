इस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म, ऑफर हुआ था पत्नी का रोल

संक्षेप: आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म को रिजेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस एक्ट्रेस को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर हुआ था।

पहचान कौन में आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने साल 2003 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। इस एक्ट्रेस के फिल्म रिजेक्ट करने के बाद हेमा मालिनी को रोल ऑफर हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में सलमान खान भी नजर आए थे।

क्या पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम क्या आप पहचान पाए फिल्म और एक्ट्रेस का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बागबान। फिल्म को जिस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट किया था उनका नाम है तब्बू। तब्बू को फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर हुआ था।

क्यों रिजेक्ट की थी फिल्म बागबान की प्रोड्यूसर रेनू चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तब्बू को फिल्म की कहानी सुनाई थी। फिल्म की कहानी तब्बू को खूब पसंद आई थी। फिल्म की कहानी सुनकर तब्बू रोने लगी थीं। हालांकि, बाद में तब्बू चार बच्चों की मां का रोल नहीं निभाना चाहती हैं इस वजह से उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था।