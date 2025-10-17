Hindustan Hindi News
इस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म, ऑफर हुआ था पत्नी का रोल

इस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म, ऑफर हुआ था पत्नी का रोल

संक्षेप: आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म को रिजेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस एक्ट्रेस को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर हुआ था। 

Fri, 17 Oct 2025 02:03 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पहचान कौन में आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने साल 2003 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। इस एक्ट्रेस के फिल्म रिजेक्ट करने के बाद हेमा मालिनी को रोल ऑफर हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में सलमान खान भी नजर आए थे।

क्या पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम

क्या आप पहचान पाए फिल्म और एक्ट्रेस का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बागबान। फिल्म को जिस एक्ट्रेस ने रिजेक्ट किया था उनका नाम है तब्बू। तब्बू को फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर हुआ था।

क्यों रिजेक्ट की थी फिल्म

बागबान की प्रोड्यूसर रेनू चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तब्बू को फिल्म की कहानी सुनाई थी। फिल्म की कहानी तब्बू को खूब पसंद आई थी। फिल्म की कहानी सुनकर तब्बू रोने लगी थीं। हालांकि, बाद में तब्बू चार बच्चों की मां का रोल नहीं निभाना चाहती हैं इस वजह से उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था।

10 करोड़ था फिल्म का बजट

बागबान की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 10 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में कुल 31. 03 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Amitabh Bachchan

