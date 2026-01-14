बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस जिन्होंने विलेन बन जीता था अवॉर्ड, आज हैं बड़ी सुपरस्टार

संक्षेप: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ एक बार नेगेटिव रोल किया है और उसी किरदार से उन्हें काफी सक्सेस मिली थी।

बॉलीवुड में कम एक्टर्स नेगेटिव रोल करते हैं, आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर में एक बार नेगेटिव किरदार निभाया और उसी से सबका दिल जीत लिया था। इतना ही नहीं आज वह एक्ट्रेस बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं।

काजोल ने किया था ये कमाल जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं काजोल। काजोल की मां तनुजा हैं जो अपने समय की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं। काजोल ने 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन फिर उन्होंने फिल्म गुप्त की। गुप्त में काजोल के साथ बॉबी देओल और मनीषा कोइराला साथ में थे।

पहली एक्ट्रेस बेस्ट विलन का किरदार फिल्म में काजोल ने नेगेटिव किरदार निभाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें बेस्ट विलन का अवॉर्ड मिला था।

पहले एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं काजोल बता दें कि काजोल पहले एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपनी मां को 24 घंटे काम करता देखा है और उसके बदले उन्हें पैसे भी उतने नहीं मिलते थे। वह सुबह 7 बजे से काम करती थीं और देर रात तक काम करतीं। कभी-कभी तो वह सिर्फ नहाने घर आतीं और फिर चली जाती थीं। उन्होंने ऐसा कई साल तक किया।

काजोल की फिल्में काजोल लास्ट फिल्म सरजमीं में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान लीड रोल में थे। दोनों मेल एक्टर्स संग काजोल की यह पहली मूवी थी। फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी।