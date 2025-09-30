This Actress Got Rejected 40 Times Before Getting Her Successful Debut Movie डेब्यू से पहले 40 बार रिजेक्ट हुई थीं यह एक्ट्रेस, जब एंट्री मिली तो दे डालीं तमाम क्लासिक फिल्में, Bollywood Hindi News - Hindustan
डेब्यू से पहले 40 बार रिजेक्ट हुई थीं यह एक्ट्रेस, जब एंट्री मिली तो दे डालीं तमाम क्लासिक फिल्में

आमतौर पर लोग जिंदगी में 2-4 बार नाकामयाब होने पर ही हार मान जाते हैं और उनका हौसला टूट जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस ऐसी है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि कुल 40 बार रिजेक्शन झेला था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 01:36 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने भारतीय सिनेमा जगत में कई आइकॉनिक किरदार निभाए हैं। 'कहानी' से लेकर 'भूल भुलैया' तक और 'द डर्टी पिक्चर' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई तक' उनका हर किरदार यादगार रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस विद्या बालन को आज बिना किसी हीरो के अपने दम पर फिल्म चला देने वाली एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है, उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों बार रिजेक्ट किया था। लेकिन विद्या बालन भी मैदान में डटी रहीं और हर बार अपने हुनर को और ज्यादा तराशकर मेकर्स के सामने पेश किया।

एक-दो नहीं 40 बार हुईं रिजेक्ट

विद्या बालन अपनी डेब्यू फिल्म से पहले कुल मिलाकर 40 बार रिजेक्ट हुई थीं। विद्या बालन को कभी उनके लुक्स तो कभी उनकी बॉडी और स्टाइल को लेकर जज किया जाता था। ना जाने कितने ही फिल्ममेकर्स ने विद्या बालन को फिल्मों से यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वह मूवीज के लिए फिट नहीं हैं। विद्या बालन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दरवाजा बंद होता तो मैं दूसरा खटखटाती। फिर वो वक्त आया जब उन्होंने परिणीता जैसी क्लासिक फिल्म की और खुद को साबित किया।

विद्या ने निभाए हर तरह के रोल

विद्या बालन की डेब्यू फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर हर कोई इंप्रेस हो गया और फिर क्या था, एक्ट्रेस के लिए एक के बाद एक फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन विद्या ने भी ठान रखी थी कि उन्होंने जमाने की सोच बदलनी है। एक्ट्रेस ने अपने काम से उनकी हर फिल्म को क्लासिक बनाने में जान लगा दी। विद्या बालन ने 'बेगम जान' में वेश्या का किरदार निभाने से लेकर 'मिशन मंगल' में साइंटिस्ट का रोल करने तक तमाम अलग-अनूठे किरदार किए। 'भूल भुलैया' में विद्या ने मंजूलिका का किरदार इस तरह निभाया कि वो हमेशा के लिए यादगार हो गया।

