14 बार प्रेग्नेंसी फेल होने का दर्द झेल चुकी है ये एक्ट्रेस, फिर ऐसे बनी दो बच्चों की मां

संक्षेप: मां बनने की खुशी किसी भी महिला के लिए खास होगी। लेकिन एक ऐसी भी एक्ट्रेस है जिसने 14 बार अपनी फैल हुई प्रेग्नेंसी के दर्द को झेला है। उसे ताना मारा गया, सेहद बिगड़ गई, लेकिन मां बनने के अपनी ख्वाइश को ऐसे किया पूरा।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह को कई फिल्मों में बतौर लीड और सपोर्टिंग किरदारों में देखा गया होगा। एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ एकाध फिल्मों में भी काम किया है। करियर में सफलता देखने वाली कश्मीरा शाह के लिए मां बनने का सफर मुश्किल था। कश्मीरा ने अभिषेक ने साल 2013 में अमेरिका में हुई एक सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली थी। शादी के बाद एक्ट्रेस ने कई बार बनने की कोशिश की, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण कश्मीरा की जिंदगी में नैचुरल तरीके से मां बनने को खुशी नहीं आई। और जब IVF की मदद के जरिए एक्ट्रेस ने प्लानिंग की तो 14 बार उनकी प्रेग्नेंसी फेल हुई।

14 बार फेल हुई प्रेग्नेंसी कश्मीरा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में प्रेग्नेंसी फेल होने के दर्द के बारे में बताया था। एक्ट्रेस ने कहा था, “मैं तीन साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार गया। ये दौर बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे जुड़वां बच्चे नैचुरली कंसीव नहीं हुए थे। IVF की प्रक्रिया में मेरा स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया था। मेरा पूरा शरीर थक चुका था।” उन्होंने आगे कहा, “बच्चे होने की मेरी 14 कोशिशें नाकाम हुई थीं। IVF के इंजेक्शन किसी भी प्रेग्नेंट महिला की अवस्था से कम नहीं होते। मूड स्विंग्स, वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे किसी होने वाली मां के साथ होता है। इतना सब नैचुरली नहीं होता, इसलिए वजन कम करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे डॉक्टर हमेशा कहते थे कि मैं अपनी सेहत खो रही हूं और बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल होती जा रही हूं।”