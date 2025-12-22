Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडthis actor will be seen with ajay devgn and akshaye khanna in drishyam 3 read
दृश्यम 3 में हुई इस धांसू एक्टर की एंट्री, अजय देवगन-अक्षय खन्ना की फिल्म में होगा सबसे अहम किरदार

दृश्यम 3 में हुई इस धांसू एक्टर की एंट्री, अजय देवगन-अक्षय खन्ना की फिल्म में होगा सबसे अहम किरदार

संक्षेप:

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में एक नया एक्टर जुड़ने वाला है। इस एक्टर को फिल्म के सबसे अहम किरदार में दिखाया जाएगा। अजय देवगन की दृश्यम 3 बेहद खास होने वाली है। सस्पेंस से उठेगा पर्दा।

Dec 22, 2025 05:21 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2015 में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम की कहानी को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया था। सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें लीड किरदार विजय सलगांवकर अपने परिवार के लिए एक मर्डर करता है और उसके बाद जो होता है वो फिल्म की ऑडियंस जानती ही है। पहले भाग को निशिकांत ने डायरेक्ट किया था। लेकिन साल 2020 में डायरेक्टर का निधन हो गया। इसलिए जब 2022 में आई दृश्यम 2 के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अभिषेक पाठक ने ना सिर्फ संभाली, बल्कि शानदार तरीके से निभाई भी। फिल्म दृश्यम के पहले पार्ट से लेकर अभी तक कई नए कलाकार जुड़ते आए हैं। तीसरे पार्ट में तो ये पॉपुलर एक्टर नजर आने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है

साल 2022 में अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी फिल्म दृश्यम 2 को रिलीज किया गया। इस फिल्म को मिले रिस्पांस को देखने के बाद कोई नहीं सोच सकता था कि किसी सस्पेंस से भरी कहानी का अंत ऐसा हो सकता है। दूसरे पार्ट में सौरभ शुक्ला और अक्षय खन्ना जैसे एक्टर की एंट्री हुई थी। अब मेकर्स ने एक वीडियो के साथ दृश्यम 3 की झलक दिखा दी है। इस बार कहानी में सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है। लेकिन उससे भी खास होने वाली है फिल्म की कास्ट।

ये भी पढ़ें:धनुष की ‘तेरे इश्क में’ और अजय की ‘दे दे प्यार दे 2’ OTT रिलीज डिटेल्स, जानिए
ये भी पढ़ें:जानिए किसने गाया था शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग, इन एक्टर्स को किया मशहूर

फिल्म का आखिरी हिस्सा

अजय देवगन ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि दृश्यम 3 का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस वीडियो में एक्टर बताते हैं कि उनके लिए सही उनका परिवार है और वो एक चौकीदार की तरह अपने परिवार की रक्षा करेंगे। दृश्यम 3 में एक बार फिर सैम के मर्डर को उठाया जाएगा। लेकिन इस बार फिल्म में पुराने चेहरों के साथ नए कलाकार भी नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें:अंदर से ऐसा दिखता है दृश्यम एक्ट्रेस श्रिया सरन का घर, मिट्टी के घड़े में पीती है
ये भी पढ़ें:किसी फिल्म की कहानी जैसी है दृश्यम के इंस्पेक्टर गायतोंडे की लव स्टोरी

ये एक्टर होगा खास

दृश्यम 3 ,में एक्टर श्रेयस तलपड़े अहम किरदार में दिखेंगे। श्रेयस को कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी समेत कई फिल्मों में देखा गया है। अब उन्हें दृश्यम 3 में देखने का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के साथी वकील एक्टर राजीव गुप्ता भी सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे। फिल्म की बाकी कास्ट की बात करें तो अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रिया शरन, अक्षय खन्ना, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और इंस्पेक्टर गायतोंडे के किरदार में कमलेश सावंत नजर आएंगे। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
akshaye khanna Drishyam 2 Ajay Devgn

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।