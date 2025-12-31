इस एक्टर ने कभी बेचे आम, आमिर के साथ दी सुपरहिट; आज अमिताभ बच्चन के हैं दामाद

संक्षेप: जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं उन्होंने लाइफ में कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें क्रिटिकली काफी पसंद किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने काफी उतार-चढ़ाव भी देखे हैं।

कई एक्टर्स होते हैं जिन्हें लाइफ में काफी स्ट्रगल करने पड़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में ही बताएंगे जिन्होंने कभी आम बेचे और आज वह टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। इतना ही नहीं उनका अमिताभ बच्चन के साथ भी एक खास रिश्ता है। वह बिग बी के दामाद लगते हैं।

कौन हैं वह एक्टर जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं कुणाल कपूर। कुणाल का जन्म पंजाबी परिवार में मुंबई में हुआ था। पहले कुणाल हॉन्ग कॉन्ग में थे जहां वह और उनके परिवार वाले आम को एक्सपोर्ट करते थे।

कुणाल का करियर कुणाल ने फिर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया अक्स फिल्म से जिसमें अमिताभ बच्चन और मनोज बाजपेयी साथ थे। इसके बाद उन्होंने मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज से एक्टिंग डेब्यू किया। फिल्म भले ही चली नहीं, लेकिन कुणाल की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीता।

इसके बाद उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म रंग दे बसंती में काम किया जो सुपरहिट थी। उन्हें इस रोल के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। इस फिल्म के बाद उनके लिए इंडस्ट्री में कई दरवाजे खुल गए और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।

कुणाल की फिल्में कुणाल ने फिर आजा नचले, डॉन 2, डियर जिंदगी, कोई जाने ना, ज्वैल थीफ जैसी कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया है।

अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ता कुणाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने नैना बच्चन से शादी की जो अमिताभ बच्चन के भाई की बेटी हैं। इस हिसाब से कुणाल बिग बी के भी दामाद हैं। कुणाल और नैना ने साल 2015 में शादी की थी।