इस सुपरस्टार ने मोहम्मद रफी की आवाज को कर दिया था रिजेक्ट,पसंद था दूसरा सिंगर, बाद में हुआ कमाल
बॉलीवुड के इस बड़े सिंगर ने मोहम्मद रफी की आवाज को कर दिया था रिजेक्ट। नहीं चाहते थे फिल्म में हो रफी का गाया गाना। लेकिन बाद में जो गाना बनकर तैयार हो उसने कमाल कर दिया । आज भी सुना जाता है।
50 और 60 के दशक में मोहम्मद रफी हर फिल्ममेकर्स की पहली पसंद थे। लोगों का कहना था जो दर्द और लय वो अपनी आवाज में लाते हैं वैसा कोई दूसरा सिंगर्स नहीं कर सकता। मोहम्मद रफी ने अपने करियर के पीक में कई ऐसे गाने गाए जो आज भी सुनने वालों को अलग सुकून का एहसास करवाते हैं। लेकिन फिर उनके करियर में भी वो दौर आया जब वो किशोर कुमार छा गए। मेकर्स के साथ उस समय के सुपरस्टार एक्टर भी किशोर कुमार की मांग करने लगे थे। इसी दौर में एक बड़े एक्टर ने मोहम्मद रफी की आवाज में गाए गाने पर परफॉर्म करने से मना कर दिया था। उन्हें फिल्म से निकालने की कोशिश की। लेकिन जब गाना बना तो सब हैरान हो गए।
मोहम्मद रफी को इस एक्टर ने किया रिजेक्ट
1968 के बाद मोहम्मद रफी की मांग कम होने लगी थी। एक दौर उनका था और ये नया दौर किशोर कुमार का आने वाला था। 70 के दशक में तो किशोर कुमार छा गाए थे। ये वो दशक था जब रोमांटिक फिल्मों की जगह एक्शन ने ली थी। इस दौर में हिंदी सिनेमा का म्यूजिक भी बदल रहा था। इसी समय एक डायरेक्टर प्रकाश मेहरा दो हीरो वाली एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने एक खूबसूरत गाना तैयार किया। कल्यानजी आनंदजी का म्यूजिक था। उन्होंने इस गाने के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को गाने के लिए फाइनल कर लिया था। लेकिन फिल्म के लीड एक्टर को जब ये बात पता चली कि उनपर फिल्माया जाने वाला ये गाना मोहम्मद रफी गाने वाले हैं तो उन्होंने मेकर्स से कह दिया कि उन्हें रफी साहब की आवाज नहीं चाहिए।
किशोर कुमार से चाहते गवाना
लीड हीरो की मोहम्मद रफी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन वो दौर किशोर कुमार का था। उनके गाए गाने हर रेडियो-टीवी पर छाए हुए थे। वो उस समय के लोगों की डिमांड बन चुके थे। ऐसे में फिल्म के लीड एक्टर ने रफी को फिल्म के गाने से हटाने की बात कही। म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी ने एक्टर की इस मांग को मना कर दिया। उन्होंने साफ किया कि ये धुन मोहम्मद रफी के लिए ही बनी है। इसके बाद बात डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के पास पहुंची। वो भी गाने का हाल जानते थे। उन्हें पता था कि इस गाने के साथ रफी साहब इंसाफ कर पाएंगे।
एक्टर के रिजेक्शन के बाद भी रफी ने रिकॉर्ड किया ये गाना
एक्टर के इस बर्ताव के बाद भी रफी साहब स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने लता मंगेशकर के साथ वो गाना रिकॉर्ड किया। जब ये गाना बनकर तैयार हुआ तो सब खुश हो गए। गाने में रफी साहब ने हमेशा की तरह कमाल कर दिया था। लेकिन अब भी फिल्म के लीड एक्टर को ये आवाज पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा 'इस गाने को अब भी किशोर कुमार से गवा लो, वर्ना मैं इसे परदे पर नहीं गाऊंगा'। एक्टर अपनी जिद पर अड़ गए थे।
ये था फिल्म का वो गाना
तभी फिल्म के दूसरे हीरो की एंट्री हुई और उन्होंने लीड एक्टर को समझाया कि ये गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार लग रहा है। दूसरे एक्टर की बात को मानकर फिल्म में ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में भी शूट हुआ। ये फिल्म थी 1974 में आई हाथ की सफाई। दोनों लीड एक्टर्स थे विनोद खन्ना और रणधीर कपूर। जो एक्टर रफी की आवाज को रिजेक्ट कर रहे थे वो थे विनोद खन्ना। गाना था 'वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे'। इस गाने में विनोद खन्ना के साथ सिमी ग्रेवाल नजर आई थीं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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