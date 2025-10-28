फिल्म के किरदार से मिला इस एक्टर को अपना नाम, आज भी असली नाम नहीं जानते लोग
संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर जिम्मी शेरगिल ने अपने फिल्मी नाम को अपनी पहचान बना लिया। कभी गुलजार का असिस्टेंट बनने का सपना देखने वाले जिम्मी अब हैं इंडस्ट्री का बड़ा नाम।
फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने किरदारों से ऐसी पहचान बनाई कि वही नाम उनकी असली बन गया। जिम्मी शेरगिल भी उन्हीं में से एक हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिम्मी का असली नाम जसजीत सिंह गिल है। लेकिन साल 1996 में जब गुलजार साहब की फिल्म माचिस आई, तो उसमें उन्होंने निभाया था जयमाल सिंह उर्फ जिम्मी का किरदार और यही नाम बाद में उनकी पहचान बन गया।
ऐसे मिला जिम्मी को उनका नाम
दरअसल, जिम्मी शुरुआत में फिल्मों में एक्टर नहीं, बल्कि गुलजार साहब के असिस्टेंट बनना चाहते थे। उन्होंने माचिस की टीम से जुड़ने का मन बनाया, ताकि फिल्म बनाने की बारीकियां सीख सकें। लेकिन गुलज़ार साहब को जब यह पता चला कि यह कैमरे के सामने भी आने की ख्वाहिश रखता है, तो उन्होंने जसजीत को एक मौका देने का फैसला किया। इस तरह उन्हें मिला जयमाल सिंह का किरदार मिल गया।
यादगार किरदार
फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस को न सिर्फ माचिस की कहानी ने छुआ, बल्कि जयमाल सिंह यानी जिम्मी की मासूमियत ने भी उन्हें यादगार बना दिया। इस रोल ने जसजीत सिंह गिल को जिम्मी बना दिया इतना कि उन्होंने अपनी असली जिंदगी में भी यही नाम अपना लिया। फिल्म के आखिर में जब क्रेडिट्स में उनका नाम जसजीत शेरगिल के रूप में लिखा गया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही जिम्मी शेरगिल हिंदी और पंजाबी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुके हैं। माचिस के बाद जिम्मी ने मोहब्बतें, दिल है तुम्हारा, हम तुम, आ वे माही और साहेब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में काम किया। जिम्मी आज भी फिल्मों में अहम किरदारों में नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
