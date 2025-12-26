Hindustan Hindi News
This Actor Once Survived On Roti And Onions Today Even Aamir Khan And Saif Ali Khan Trust Him For Their Protection
दाल लेने के नहीं थे एक्टर के पास पैसे, आज आमिर-सैफ सुरक्षा के लिए उन पर करते भरोसा

संक्षेप:

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उनके पास रोटी के साथ दाल खाने तक पैसे नहीं थे।

Dec 26, 2025 12:10 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं होता है। एक्टर्स को काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसके पास कभी खाने के पैसे तक नहीं थे, लेकिन आज वह स्टार है और एक सक्सेसफुल सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक भी जो आमिर खान, सैफ अली खान जैसे स्टार्स को सिक्योरिटी देते हैं।

रोनित का स्ट्रगल

रोनित ने फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड डेब्यू किया था। पहली फिल्म के लिए उन्हें 50 हजार रुपये मिले थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। रोनित ने बताया था कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें रिजेक्ट कर देते थे और उनकी जगह जूनियर आर्टिस्ट को लेते थे। एक ने मेरे मैनेजर को यह तक कहा कि रोनित को क्यों कास्ट करना जब न्यूकमर्स अच्छा कर सकते हैं।

रोनित ने कहा था कि उस समय के रिजेक्शन और भूख ने उन्हें वो बनाया जो वह आज हैं। उन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब रोटी के साथ दाल खाने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने फिर रोटी और प्याज के साथ खाना खाया।

दाल खाने तक नहीं थे पैसे

एक इंटरव्यू में रोनित ने कहा था, ‘एक छोटा ढ़ाबा था बांद्रा के पास जहां मैं रोज खाना खाता था। कुछ दिन तो मैं 2 रोटी और दाल अफॉर्ड कर पाता था, लेकिन कभी ऐसे भी दिन आते थे कि जब मैं रोटी ही ऑर्डर करता क्योंकि दाल खाने के लिए पैसे नहीं थे और सिर्फ रोटी, प्याज ही ऑर्डर करता। लेकिन ढ़ाबा के मालिक ने मुझे दाल दी और कहा आज तुम्हारा दाल वाला दिन है।’

रोनित ने कहा था कि आज भी वह उस इंसान का चेहरा नहीं भूले हैं और उनकी बात को याद कर इमोशनल हो जाते हैं।

रोनित की नेटवर्थ

खैर आज रोनित ना सिर्फ बतौर एक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, इसके साथ उनकी सिक्योरिटी एजेंसी भी है जो कई सेलेब्स को सिक्योरिटी देती है जिसमें आमिर खान और सैफ अली खान भी शामिल हैं।

रोनित की नेटवर्थ की बात करें तो एक्टर की नेटवर्थ लगभग 99 करोड़ है।

