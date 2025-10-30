Hindustan Hindi News
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर 5 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये हिंदी फिल्म, भारत में थी फ्लॉप

संक्षेप: Netflix Top 10: साल 2025 में आई एक बॉलीवुड फिल्म पिछले पांच हफ्ते से पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड हो रही है। फिल्म ने भारत में 46.82 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई थी। 

Thu, 30 Oct 2025 10:02 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर अक्सर भारतीय फिल्में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बॉलीवुड फिल्म का नाम बता रहे हैं जो पिछले पांच हफ्तों से पाकिस्तान नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही ये फिल्म

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार 2। यह फिल्म भारत में 1 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर अहम किरदार में नजर आए हैं।

भारत में फ्लॉप थी फिल्म

सन ऑफ सरदार 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। sacnilk.com के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 46.82 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने 65.75 करोड़ की कमाई की थी।

5 हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में

सन ऑफ सरदार 2 पाकिस्तान में पिछले 5 हफ्ते से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। टॉप 10 की लिस्ट में आज यानी 30 अक्टूबर को ये फिल्म 7वें नंबर पर है। टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर फिल्म ग्रेटर कलेश है। ये फिल्म दो हफ्ते से टॉप 10 की लिस्ट में है।

