2018 में आई इस ब्लॉकबस्टर ने जीते थे 27 अवॉर्ड्स, आलिया भट्ट की फिल्म को छोड़ा था पीछे

संक्षेप: आज हम आपको साल 2018 में रिलीज हुई उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने उस साल रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था।

आज हम आपको साल 2018 में आई उस हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने कुल 27 अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म ने उस साल रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म राजी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म को अमित रविन्द्रनाथ शर्मा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में आयुष्मान खुराना नजर आए थे।

क्या पहचान पाए फिल्म का नाम? क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बधाई हो। फिल्म में आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, सान्या मल्होत्रा, गजराज राव, शीबा चड्ढा, सुरेखा सीकरी, मनोज बख्शी और राहुल तिवारी जैसे कलाकार नजर आए थे।

बधाई हो ने जीते थे 27 अवॉर्ड्स

आईएमडीबी की मानें इस फिल्म ने दो नेशनल अवॉर्ड्स समेत कुल 27 अवॉर्ड्स जीते थे। नेशनल अवॉर्ड्स की बात करें तो फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म और सुरेखा सीकरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था। इस फिल्म ने कमाई के मामले में आलिया भट्ट की फिल्म राजी (2018) को पीछे छोड़ दिया था।